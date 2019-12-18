В центре Москвы введут особый режим доступа

18.12.2019, 17:19, Новости дня

В департаменте региональной безопасности Москвы рассказали об особом режиме доступа граждан в новогодние праздники на ряде улиц в центре Москвы.

«С 31 декабря по 5 января в центральной части города в границах Тверской и Моховой улиц, Охотного Ряда, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции, Красной площади формируется единое пространство, на котором вводится особый режим для доступа граждан. Вход к местам проведения праздничных мероприятий будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с обязательной организацией досмотровых мероприятий», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Там уточнили, что основные входы будут расположены на Тверской улице со стороны Пушкинской площади, на Моховой со стороны Большой Никитской и Большой Дмитровки, у выхода из метро, на пересечении Театрального проезда с Рождественки, на Никольской улице, Ильинке, а также на Москворецкой улице и у храма Василия Блаженного.

«Лица в состоянии алкогольного опьянения, граждане с оружием, предметами, которые могут быть использованы в качестве такового, допускаться не будут. Кроме того, запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий», – напомнили в ведомстве, уточнив, что эти предметы будут изыматься при досмотре.

Кроме того, в департаменте сообщили о реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения, отметив, что припаркованные в местах проведения праздничных мероприятий автомобили будут эвакуировать, также для предотвращения заезда транспорта в места праздничных гуляний будут установлены заграждения.

Ранее россияне назвали сумму расходов на новогодние праздники.



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