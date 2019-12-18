Эстонские власти пригрозили сотрудникам «Sputnik Эстония» уголовными делами

Власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня», сообщили в пресс-службе компании.

Действия Таллина против «Sputnik Эстония» – это произвол, считают в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

В компании намерены обратиться в ООН, ОБСЕ и другие организации.

Ранее в МИД РФ заявили об открытом преследовании агентства Sputnik властями Эстонии.

Главред RT Маргарита Симоньян рассказывала про допросы сотрудников агентства в спецслужбах Эстонии, о закрытии банковских счетов соискателей работы в Sputnik.

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