Госстаможенная служба Украины начала вводить в эксплуатацию сканеры для проверки грузовиков

Государственная таможенная служба начала вводить в эксплуатацию стационарные сканеры для осмотра грузовых автомобилей и контейнеров. Об этом 18 декабря проинформировала пресс-служба Кабмина Украины.

«Первый сканер на Закарпатской таможне уже работает. Отныне проверка крупнотоннажных транспортных средств будет осуществляться быстрее и эффективнее», – отметили в пресс-службе.

Львовская таможня провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска «Рава-Русская», «Краковец» и «Шегини». В ближайшее время они будут работать полноценно. Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем, добавили в Кабмине.

«Важно, что сканирование грузов происходит без досмотра должностными лицами таможни, а следовательно, проверка груза производится в 10 раз быстрее. Иначе приходилось бы тратить дополнительное время и средства на разгрузку и другие сопроводительные процедуры», – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов отметил, что пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей пропускает 400 – 500 грузовиков за сутки в одном направлении, при этом сканирующая система способна пропустить 240-250 транспортных средств в сутки. Поэтому для пункта пропуска определят категории товаров для обязательного сканирования.

«Размещение сканеров для проверки крупногабаритных грузов требует технологически правильного обустройства и значительных площадок, в частности это габариты 35х75 м или 50х30 м. Поэтому в ближайшее время планируется запуск семи сканировальных систем. Данные со сканеров на пунктах пропуска будут передаваться в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде», – пояснил Нефьодов.

Стационарные сканеры – это специальное оборудование, предназначенное для выявления товаров, перемещаемых скрытыми среди других товаров, задекларированных к перемещению.

22 ноября в Украине запустили онлайн-систему жалоб на работу таможни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский против. Об этом 18 декабря заявила пресс-служба Ростехнадзора. «В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань». Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову. Заключение […]