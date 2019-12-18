Мнение: Санкции против неравенства, пожилые сотрудники и обучение детей бизнесу

1. Западные санкции против России принесли очередной положительный эффект, оказав помощь властям России в их работе по снижению уровня неравенства в стране. Представляю, как злятся сейчас американцы, которые ставили себе ровно обратную задачу — сделать жизнь простого народа невыносимой, чтобы тот пошёл с покрышками в руках к Кремлю, устраивать проамериканский майдан. Вот, что пишут учёные из Института переходных экономик Банка Финляндии:

https://lenta.ru/news/2019/12/13/sanctions/

По расчётам авторов, с 2014 года в России на один процентный пункт снизился индекс Джини, показывающий уровень неравенства в стране (чем выше показатель индекса, тем сильнее неравенство).

На данный момент результат России по индексу Джини равняется 33 процентам. При отсутствии санкций он равнялся бы 34 процентам, считают авторы исследования. Такое следствие является парадоксом, поскольку обычно наблюдается обратная ситуация — внешние ограничения увеличивают неравенство.

Сокращение уровня неравенства в исследовании объясняется тем, что санкции ударили по богатейшим россиянам и сказались на уровне их благосостояния. При этом доходы малообеспеченных граждан пострадали в меньшей степени.

Также свою роль сыграли контрсанкции, которые оказали положительное влияние на уровень достатка сельских жителей и работников предприятий агропромышленного комплекса.

Забавно, что, несмотря на внушительный перечень вражеских санкций, блогеры из США по-прежнему регулярно пишут что-то типа «почему вы считаете Америку врагом, мы хотим дружить, глупые русские»:

https://ruxpert.ru/Антироссийские_санкции

Также остаётся не совсем понятным, почему финские исследователи столь уверенно приписали снижение неравенства именно действию санкций и контрсанкций. Учтена ли систематическая работа российского государства над повышением благосостояния граждан? Увеличение зарплат, пенсий и пособий, снижение инфляции (от которой более всего страдают бедные), а также пускай и небольшой, но всё-таки экономический рост?

Или нам в очередной раз пытаются внушить, что всё хорошее в Россию приходит только с Запада, и что санкции — это очередная порция благодати, милостиво ниспосланная добрыми американцами и европейцами?

2. Антон Смолькин, социолог из РАНХиГС, рассказывает в видео на ПостНауке о высоком трудовом потенциале пожилых сотрудников, который, к сожалению, сильно недооценивается работодателями:

По словам учёного, пожилые люди менее склонны менять место работы – это может упростить жизнь тем предпринимателям, которые заинтересованы в стабильности и не желают впустую тратить деньги на повышение квалификации сотрудников. Кроме того, люди старшего возраста элементарно более порядочны: они заметно реже воруют или портят оборудование.

Эксперт призывает покончить со стереотипами о пожилых работниках и отмечает, что в связи с ростом удалённой занятости возраст людей будет играть всё меньшее значение.

Борьба за право на достойную работу в пожилом возрасте – это безусловно правильное и нужное дело. С другой стороны, чем больше пожилых людей будет успешно занято – тем более серьёзными будут аргументы для дальнейшего повышения пенсионного возраста.

Лично я, как работодатель, добавлю, что люди бывают очень разными, и что с десятилетиями трудового стажа эта разница только нарастает. Если вчерашние студенты все примерно на одно лицо, то дальше привычки и образ жизни постепенно начинают оставлять заметный след на этих похожих изначально лицах.

Некоторые пожилые люди действительно умны, ответственны и честны — это правда. Вторая часть правды в том, что другие пожилые люди глупы, безответственны и тащат с работы всё, что не приколочено намертво гвоздями.

3. В школьной программе немало часов отводится на такие предметы, как, например, химия или астрономия. Но давайте подумаем, насколько велика вероятность для школьника стать в итоге химиком или астрономом? Полагаю, менее одного процента (в случае астрономии – сильно менее).

Теперь прикинем, какова вероятность того, что школьник в будущем займётся бизнесом – хотя бы в форме индивидуального предпринимательства? Тут счёт пойдёт уже на единицы процентов.

Если ориентироваться на текущую ситуацию, то в апреле 2019 года число ИП в России впервые превысило число компаний – тех и других сейчас примерно по 4 миллиона, итого получается несколько миллионов только действующих бизнесменов (точно число сложно подсчитать, так как один человек может владеть несколькими фирмами, и так как одной фирмой могут владеть несколько человек):

https://www.rbc.ru/economics/08/04/2019/5ca74ba89a79470e7084cdcf

Сюда, разумеется, следует прибавить менеджеров высшего и среднего звена, которые участвуют в управлении бизнесом – после этого итоговая цифра может превысить десяток миллионов человек, то есть 7% населения России. В будущем потребность страны в способных вести бизнес людях будет только расти.

Если говорить о финансовой грамотности, представляющей собой упрощённую версию предпринимательской грамотности, то такой предмет вообще необходим 100% населения. Однако и то, и другое в российских школах присутствует лишь в качестве робких факультативных занятий и в форме дополнительных учебных материалов.

О необходимости развивать преподавание финансовой грамотности и основ предпринимательства в школе высказался на недавней конференции в АСИ (Агентстве стратегических инициатив) Михаил Кожевников, президент издательства «Просвещение»:

https://lenta.ru/news/2019/12/13/soz/

«Старт пути во взрослое предпринимательство — это, прежде всего, формирование мягких навыков, — отметил Кожевников. — В основе предпринимательства заложено умение видеть новые возможности, действовать в условиях неопределённости, объединять людей во имя общих целей, работать в команде. В российской школе этому уделяется всё больше внимания, и в этом залог вхождения России в топ-10 стран по качеству школьного образования».

Кожевников отметил, что отдельного обязательного курса по основам предпринимательства в современной школе пока нет. «Серьёзная проблема на этапе школьного обучения — непонимание значимости ориентирования детей на создание ценностей», — посетовал руководитель крупнейшего в России образовательного холдинга. В апреле этого года первый вице-премьер Антон Силуанов заявил о возможности включения в школьные программы курса о создании своего бизнеса. <…>

Сегодня преподавание дисциплин, связанных с бизнесом, проходит только в рамках внеурочной деятельности. Так, при поддержке ЦБ Группа компаний «Просвещение» выпустила учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности». «Этот курс посвящен в большей степени личным финансам, но также он формирует и некоторые представления о бизнесе, — объяснил Михаил Кожевников. — Так же есть и успешные региональные инициативы, а в начале учебного года в столице проходит фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Плюс к этому — финансовые и предпринимательские субботы, олимпиады по финансовой грамотности и тому подобное».

Один из трендов развития бизнеса в современном мире — интернет-предпринимательство. Недавно в «Просвещении» вышло учебное пособие «Интернет-предпринимательство» для учеников 10-11 классов. Оно формирует понимание основ интернет-бизнеса — от поиска идеи до разработки продукта, от работы с потребителями и привлечения инвестиций.

Выпуск пособий и проведение олимпиад — шаги в нужном направлении, они нужны, чтобы наше дремучее школьное сообщество признало финансовую грамотность и основы бизнеса полноценными предметами. Приятно, что эти шаги наконец-то сделаны, но по-хорошему, этим следовало заняться ещё много лет назад. Если мы не начнём действовать энергичнее, такими темпами школы начнут готовить людей к реальной жизни, — обучать бизнесу и программированию, — разве что к концу XXI века, когда сингулярность давно уже наступит.

Источник: Место для дискуссий

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