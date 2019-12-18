Мальвина: Королевой в мини прицепили голубые косы

18.12.2019, 17:12, Разное

Съемки проходили Майами. С вокалисткой работала команда
профессиональных стилистов и визажистов. 46-летнюю Наташу Королеву нарядили в
Мальвину, прицепив к ее волосам голубые искусственные косы. Также для
певицы выбрали короткое обтягивающее платье фиолетового цвета с длинным шлейфом.

Судя по всему, фотосессия знаменитости прошла в очень теплой
атмосфере. Оказалось, что специалисты, работающие со звездой 90-х, хорошо
знакомы с ее творчеством. Стилисты, фотографы и визажисты с удовольствием
напевали хиты артистки.

Кадры со съемок Наташа Королева опубликовала в личном «Инстаграм».
Звезда позирует на фоне бассейна. Она держит в руках два больших веера и по очереди
ими размахивает.

«Ты в ясные очи ее не гляди / Пусть речи Мальвины невинны/ Пустой
карамелькой зашито в груди / Хрустальное сердце Мальвины…» – вспомнила строки
своей песни Наташа Королева.

Напомним, полюбившиеся многим хиты Наташи Королевой «Желтые
тюльпаны», «Дельфин и Русалка», «Маленькая страна», «Хрустальное сердце
Мальвины» написал композитор Игорь Николаев. Вокалистка и музыкант были мужем и
женой почти десять лет. Отношения знаменитостей расстроились из-за измены.
Николаев завел любовницу. Для Наташи Королевой, по ее признанию, это стало
шоком. Артистка так и не простила предательство экс-избраннику.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Страдавшая от редкой болезни крови школьница умерла в Красноярске, не дождавшись отправки на лечение в Москву. 18 декабря Красноярск простился с шестиклассницей школы № 134 Натальей Ивахно. Она умерла в детской краевой больнице от редкой болезни крови, не дождавшись отправки в московскую клинику. Смерть девочки получила в городе широкий резонанс, поскольку на протяжении двух недель […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика