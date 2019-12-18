Мальвина: Королевой в мини прицепили голубые косы

Съемки проходили Майами. С вокалисткой работала команда

профессиональных стилистов и визажистов. 46-летнюю Наташу Королеву нарядили в

Мальвину, прицепив к ее волосам голубые искусственные косы. Также для

певицы выбрали короткое обтягивающее платье фиолетового цвета с длинным шлейфом.

Судя по всему, фотосессия знаменитости прошла в очень теплой

атмосфере. Оказалось, что специалисты, работающие со звездой 90-х, хорошо

знакомы с ее творчеством. Стилисты, фотографы и визажисты с удовольствием

напевали хиты артистки.

Кадры со съемок Наташа Королева опубликовала в личном «Инстаграм».

Звезда позирует на фоне бассейна. Она держит в руках два больших веера и по очереди

ими размахивает.

«Ты в ясные очи ее не гляди / Пусть речи Мальвины невинны/ Пустой

карамелькой зашито в груди / Хрустальное сердце Мальвины…» – вспомнила строки

своей песни Наташа Королева.

Напомним, полюбившиеся многим хиты Наташи Королевой «Желтые

тюльпаны», «Дельфин и Русалка», «Маленькая страна», «Хрустальное сердце

Мальвины» написал композитор Игорь Николаев. Вокалистка и музыкант были мужем и

женой почти десять лет. Отношения знаменитостей расстроились из-за измены.

Николаев завел любовницу. Для Наташи Королевой, по ее признанию, это стало

шоком. Артистка так и не простила предательство экс-избраннику.

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