Мальвина: Королевой в мини прицепили голубые косы

Съемки проходили Майами. С вокалисткой работала команда
профессиональных стилистов и визажистов. 46-летнюю Наташу Королеву нарядили в
Мальвину, прицепив к ее волосам голубые искусственные косы. Также для
певицы выбрали короткое обтягивающее платье фиолетового цвета с длинным шлейфом.
Судя по всему, фотосессия знаменитости прошла в очень теплой
атмосфере. Оказалось, что специалисты, работающие со звездой 90-х, хорошо
знакомы с ее творчеством. Стилисты, фотографы и визажисты с удовольствием
напевали хиты артистки.
Кадры со съемок Наташа Королева опубликовала в личном «Инстаграм».
Звезда позирует на фоне бассейна. Она держит в руках два больших веера и по очереди
ими размахивает.
«Ты в ясные очи ее не гляди / Пусть речи Мальвины невинны/ Пустой
карамелькой зашито в груди / Хрустальное сердце Мальвины…» – вспомнила строки
своей песни Наташа Королева.
Напомним, полюбившиеся многим хиты Наташи Королевой «Желтые
тюльпаны», «Дельфин и Русалка», «Маленькая страна», «Хрустальное сердце
Мальвины» написал композитор Игорь Николаев. Вокалистка и музыкант были мужем и
женой почти десять лет. Отношения знаменитостей расстроились из-за измены.
Николаев завел любовницу. Для Наташи Королевой, по ее признанию, это стало
шоком. Артистка так и не простила предательство экс-избраннику.
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