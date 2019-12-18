Экономика: Как глобальное потепление даст заработать России

Фантастически теплая для декабря погода в Центральной РФ лучше других аргументов убеждает в реальности глобального потепления. Запад активно борется с этим явлением — однако для РФ оно, судя по всему, способно принести гигантские выгоды. Каким образом — и какие сложности при этом все же возникнут?

Если климат меняется, значит, кто-то должен извлечь из этого какую-то выгоду?

Часто звучат прогнозы, что глобальное потепление может настолько прогреть почву в районах вечной мерзлоты, что превратит изрядных размеров территории в поля, пригодные для выращивания пшеницы. Особенно это касается РФ — предполагается, что наша страна увеличит объемы производства сельхозпродукции, а также расширит добычу энергоносителей ввиду облегчения доступа к ним. Кроме того, заявляется, что исчезновение льда в Арктике поможет РФ и с точки зрения расширения транспортных возможностей.

Но действительно ли нашей стране удастся заработать на климатичеких изменениях? Попробуем разобраться.

Прибыль не только для России

Начнем с вечной мерзлоты. Общая площадь земель, находящихся в этом состоянии, составляет 35 миллионов квадратных километров. И расположены они не только в России, но также Финляндии, Канаде, США и некоторых других странах. Так что если кому-то повезло с глобальным потеплением, то не только нам, но и кое-кому еще. И среди этих «кое-кого» – США и Канада, два крупнейших мировых производителя пшеницы.

Обозреватель издания National Interest Час Голдман даже позволил себе такую формулировку, как «благодаря таянию льда и освобождению земель РФ может превратиться в сельскохозяйственную сверхдержаву». Кроме того, издание считает, что «транспортировка товаров из Китая в Европу Севморпутем даст РФ невообразимое экономическое превосходство». Голдман, правда, опускает важные подробности: СМП – не ручеек, по которому дети по весне кораблики запускают. Его требуется соответствующим образом оборудовать: порты, пункты и базы, отвечающие за безопасный проход судов и т.д. То есть, нужны деньги, деньги, деньги.

Интересно, что эффект среднегодового повышения температуры на Земле начал себя проявлять вовсе не в последнее десятилетие или двадцатилетие. Как на днях было отмечено в докладе Стэнфордского университета (Калифорния, США), «Финляндия, Исландия, Канада, Норвегия, Швеция пользуются плодами глобального потепления уже на протяжении как минимум 50 лет». Финские СМИ обнаружили в этом документе данные, свидетельствующие, что «ВВП Финляндии был бы в настоящий момент на несколько десятков процентов ниже, если бы потепления не происходило». Остальные страны, расположенные близко к Северному полярному кругу, внакладе тоже не остались.

Американский Нацсовет по разведке в своем докладе «Глобальные тенденции – 2025; изменившийся мир» еще десять лет назад говорил, что «экономика РФ и Канады выиграет от глобального потепления, поскольку природные ресурсы, сосредоточенные на севере, станут более доступными для разработки». По данным Геологической службы США, «в Арктике может залегать до 30% нефти и 13% газа, до настоящего момента нетронутых».

«Открытие водных путей Арктики, которые из-за потепления очистятся ото льда, может принести экономические выгоды»,

– говорится в том же документе. У кого-то остались еще вопросы, почему американцы требуют лишить Северный морской путь российского национального статуса и объявить его ценностью, принадлежащей всему международному сообществу?

Правда, Соединенным Штатам этот же комитет в своем прогнозе предрекает «снижение господства, но сохранение ведущего положения в мире». На территории США мерзлота будет таять как-то по-иному или «снижение господства» явится результатом экономического усиления других государств – Китая, Индии, России, Германии? Ответа нет.

В докладе есть и предупреждение РФ и Канаде, что вместе с преимуществами от таяния мерзлоты возникнут и сложности. Среди них — размягчение грунтов, на которых возведена инфраструктура (дома, заводы, линии электропередач, газопроводы etc. Вашингтон не забыл пожаловаться на то, что «из-за подъема уровня океана Соединенным Штатам придется переносить и перестраивать некоторые военные базы, попадающие в зоны затопления».

Как меняется климат и чего это стоит

Теперь попробуем оценить, на каких научных данных зиждятся такие прогнозы.

Во Втором оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации (2015 г.) отмечается, что «средняя температура приземного воздуха в РФ повышается со средней скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет». Это явление наблюдается с середины 1970-х годов. Скорость потепления в приполярной и заполярной зонах превышает скорость мирового глобального потепления в 2,5 раза.

Согласно утверждениям Би-би-си, «с 80-х годов прошлого столетия толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась в среднем на 40%.». Вечная мерзлота тает, бьют тревогу наши западные «партнеры», с удовольствием цитирующие все тот же доклад Росгидромета «с середины 1990-х гг. отмечается увеличение средней глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых пород на 1-2 см в Западной Сибири и Якутии и на 2-6 см на европейской части России».

Учеными из лаборатории космических исследований Главной Пулковской астрономической обсерватории Российской Академии Наук учеными уже давно установлено существование 200-летней цикличности изменения солнечной светимости. В соответствии с которой точно с такой же периодичностью меняется и климат на земле. По оценкам специалистов из Пулково, глобальное потепление может смениться похолоданием уже примерно в 2050 году.

А если похолодание?

К чему это отступление? Да к тому, что процесс потепления не вечен. А точечные объекты инфраструктуры добывающих отраслей (нефтеносного месторождения, например) рассчитаны на 20-30 лет. За этот период времени с ними ничего глобально-катастрофического не случится. 30 лет истекают в 2050 году, когда потепление сменится постепенных похолоданием. Затраты на обслуживание инфраструктуры более долгосрочного действия – нефте- и газопроводов обходятся государству примерно в 55 миллиардов рублей в год ($850 млн).

То есть, о бесплатных подарках природы российской экономике говорить нет оснований. Более того, после 2050 года температура не упадет резко и вечномезрлотные грунты не вернутся в свое привычное состояние в одночасье, и, вполне возможно, в течение двух-трех десятков лет на укрепление трубопроводов, железных и автомобильных дорог потребуется выделить дополнительные средства. «Техническое решение проблемы существует, просто стоит оно дороже, чем обслуживание всего этого в стандартных для северных районов условиях», — приводит Би-би-си слова руководителя отдела Государственного гидрологического института Росгидромета Олега Анисимова.

Сложнее выглядит ситуация со зданиями, в частности, с жилыми домами. Изменения климата привели к уменьшению несущей способности мерзлоты по сравнению с 1970-ми годами на 17%, а в некоторых районах – до 45%,

утверждает Росгидромет, а МЧС и вовсе говорит о происшедшей деформации в нескольких северных городах от 20% до 100% зданий.

Подводя итог, есть основания говорить, что да, глобальное потепление дает возможность РФ улучшить свои экономические показатели. Однако это не произойдет автоматически, а потребует приложения не только сил, но и финансовых средств. Причем, вполне возможно, что собственных денежных запасов у страны окажется недостаточно и тогда к освоению северных просторов будут широко привлекаться иностранные инвесторы.

У которых, кстати, вот-вот появится дополнительный стимул вкладываться в Россию, чтобы уберечь свои капиталы от грабительских поборов, которые предусматривает «Европейский зеленый пакт» (European Green deal). Но судьба ведущих фирм ЕС – это предмет отдельного разговора.

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