Кабмин Украины выделил 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере нацбезопасности и обороны

Кабмин Украины 18 декабря выделил средства на создание единого центра хранения и обработки данных в сфере нацбезопасности и обороны. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в Аппарат Совета нацбезопасности и обороны Украины под надежной киберзащитой. Это значительно ослабит риски утечек информации. Для этого Правительство направило 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны», – написал глава правительства.
В СБУ сообщали, что в 2018 году отразили более 50 кибератак. Некоторые из них совершались с российских IP-адресов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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