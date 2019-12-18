Кабмин Украины выделил 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере нацбезопасности и обороны

18.12.2019, 17:06, Новости дня

Кабмин Украины 18 декабря выделил средства на создание единого центра хранения и обработки данных в сфере нацбезопасности и обороны. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в Аппарат Совета нацбезопасности и обороны Украины под надежной киберзащитой. Это значительно ослабит риски утечек информации. Для этого Правительство направило 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны», – написал глава правительства.

В СБУ сообщали, что в 2018 году отразили более 50 кибератак. Некоторые из них совершались с российских IP-адресов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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