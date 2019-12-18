Много лет насиловал малолетнюю дочь: «русский Чарльз Мэнсон» попал на видео

18.12.2019, 17:05, Разное

Многодетному отцу из Ленобласти, которого подозревают в изнасиловании собственной дочери, избрали меру пресечения.
Андрей Бовт
заключен под стражу до 16 февраля 2020 года.

Перед началом заседания злоумышленник впервые предстал перед телекамерами. Бовт заявил во всеуслышанье, что невиновен. По данным ТВ Центр, cам процесс проходит за закрытыми дверями. Стоит отметить, что у Бовта еще пять сыновей и две дочери. Все они не имели документов, нигде не были зарегистрированы и не учились. При задержании в доме мужчины оперативники нашли целый склад огнестрельного оружия и боеприпасов. В СМИ Андрея Бовта уже окрестили «русским Чарльзом Мэнсоном» из-за схожести обстоятельств преступления со злодеяниями, совершенными сектой «Семья» в 60-х годах в США.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ранее в прессу просочилась информация о том, что знаменитость парализовало. Конечно, врачебные документы никто не видел, однако в Сети все чаще появляется информация о том, что Анастасия так и останется парализованной на всю жизнь. Близкие актрисы не комментируют ее состоянии. Как отмечает певец Данте, он тоже находился в подобной ситуации. По его словам, сейчас родным […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика