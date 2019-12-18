Врач усомнилась в недостатке кислорода в московском воздухе

Дефицит кислорода в Москве и Подмосковье вряд ли может быть ощутим, даже если он есть, но активный образ жизни и отказ от вредных привычек помогут организму быть менее чувствительным к любым климатическим изменениям, сообщила газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Ирина Ярцева.

Ранее на одном из метеопорталов появилось сообщение о том, что в воздухе Москвы и области был зафиксирован низкий уровень кислорода. Такая погода неблагоприятна и даже может быть опасна для метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, особенно при легочной и сердечной патологии.

«Когда человек поднимается в горы, то там действительно ощущается дефицит кислорода в воздухе, но я не думаю, что в Москве или Подмосковье может быть подобное. В любом случае практика показывает, что те люди, которые ведут активный образ жизни, занимаются кардионагрузками более адаптированы к изменению внешних факторов», – говорит Ярцева.

Врач-педиатр Евгений Тимаков отмечает, что также не стоит забывать об эмоциональном факторе – если человек загоняет себя в депрессию, то кислородная недостаточность усугубляется.

«С возрастом кислород у взрослых людей, которые зачастую имеют ряд проблем со здоровьем, усваивается хуже, чем у молодого поколения. Поэтому его дефицит в воздухе сильно усугубляет их состояние. К тому же у жителей мегаполисов снижается сон, иммунитет, настроение становится депрессивным, усугубляется качество жизни из-за высоких нагрузок», – советует Тимаков.

7 ноября в Москве также обнаружили недостаток кислорода. Его уровень был на 11-12 единиц ниже климатической нормы.

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