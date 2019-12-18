Врач усомнилась в недостатке кислорода в московском воздухе

Дефицит кислорода в Москве и Подмосковье вряд ли может быть ощутим, даже если он есть, но активный образ жизни и отказ от вредных привычек помогут организму быть менее чувствительным к любым климатическим изменениям, сообщила газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Ирина Ярцева.
Ранее на одном из метеопорталов появилось сообщение о том, что в воздухе Москвы и области был зафиксирован низкий уровень кислорода. Такая погода неблагоприятна и даже может быть опасна для метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, особенно при легочной и сердечной патологии.
«Когда человек поднимается в горы, то там действительно ощущается дефицит кислорода в воздухе, но я не думаю, что в Москве или Подмосковье может быть подобное. В любом случае практика показывает, что те люди, которые ведут активный образ жизни, занимаются кардионагрузками более адаптированы к изменению внешних факторов», – говорит Ярцева.
Врач-педиатр Евгений Тимаков отмечает, что также не стоит забывать об эмоциональном факторе – если человек загоняет себя в депрессию, то кислородная недостаточность усугубляется.
«С возрастом кислород у взрослых людей, которые зачастую имеют ряд проблем со здоровьем, усваивается хуже, чем у молодого поколения. Поэтому его дефицит в воздухе сильно усугубляет их состояние. К тому же у жителей мегаполисов снижается сон, иммунитет, настроение становится депрессивным, усугубляется качество жизни из-за высоких нагрузок», – советует Тимаков.
7 ноября в Москве также обнаружили недостаток кислорода. Его уровень был на 11-12 единиц ниже климатической нормы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ранее в прессу просочилась информация о том, что знаменитость парализовало. Конечно, врачебные документы никто не видел, однако в Сети все чаще появляется информация о том, что Анастасия так и останется парализованной на всю жизнь. Близкие актрисы не комментируют ее состоянии. Как отмечает певец Данте, он тоже находился в подобной ситуации. По его словам, сейчас родным […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вечные ценности: Елена Пинская с дочерьми в лукбуке ювелирной коллекции / 20 ноября
- Мнение: Вопреки пропаганде: почему в мире так быстро крепнет антиамериканизм / 1 ноября
- Недвижимость в Москве и Болгарии: Директор Бориса Моисеева рассказал об его имуществе / 31 октября
- Софи Эллис-Бекстор стала гостьей пижамной вечеринки в детском хосписе / 29 октября
- Мнение: СЛУЧАЙ С КАТАНОЙ, или Почему нужно забирать телефоны у родителей / 14 ноября
- Российским туристам рассказали об изменении цен на отели в Турции / 7 ноября
- Супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала об осложнениях во время четвёртой беременности / 20 ноября
- «Я начала задыхаться»: Семенович разрыдалась из-за страшного диагноза / 1 декабря