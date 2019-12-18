Наталья Водянова снимком без фотошопа подставила Яну Рудковскую

Наталья Водянова и Яна Рудковская сделали совместное фото для соцсетей. Однако, как оказалось позже, модель подставила бизнес-вумен, опубликовав снимок без фотошопа.
Накануне всемирно известная модель Наталья Водянова прибыла в столицу для проведения благотворительного бала. Ее фонд «Обнаженные сердца» давно помогает детям с особенностями развития, страдающим разного рода заболеваниями. Baby Love Ball проводили в Доме Пашкова, его гостями стали такие российские звезды, как Филипп Киркоров, Дима Билан, Аделина Сотникова и многие другие. Была среди присутствующих и продюсер Яна Рудковская, которая и соорганизатор мероприятия.
В ходе благотворительного шоу, в котором были показ мод, аукцион и другие развлечения, удалось собрать огромную сумму в 700 тысяч евро. Все деньги будут направлены на помощь больным детям. Участники бала сделали множество селфи и групповых фотографий на память. Не стали исключением и Рудковская с Водяновой. После мероприятия обе девушки опубликовали на своих страницах в соцсетях соответствующие кадры. Однако, если Водянова обнародовала фотографии без каких-либо фильтров или коррекции, то Рудковскую поклонники поймали на правках снимка.
Оказалось, что один и тот же снимок показал внешность продюсера по-разному. Если в личном микроблоге ее внешность можно назвать идеальной, то в аккаунте Водяновой на таком же фото видны жирный блеск на коже девушки и далеко не идеальная фигура. Фолловеры страницы обеих звезд сравнили фотоснимки и пришли к однозначному выводу, что Рудковская откровенно отфотошопила изображение, прежде, чем выложить его в Сеть. Возможно, ей следовало договориться о коррекции «картинки» с Водяновой заранее, чтобы исключить возможность такого нелепого конфуза.
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