Роскомнадзор заблокировал LostFilm

Роскомнадзор заблокировал сервис LostFilm.TV из-за жалобы американской компании Warner Bros.

«Доступ к ресурсу lostfilm.tv на постоянной основе ограничен. Указанное решение Мосгорсуда принято на основании заявления правообладателя – корпорации Warner Brothers Entertainment, Inc», – сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС.

Согласно определению суда, компания пожаловалась на незаконное распространение сериала Supergir.

Сервис LostFilm.TV был открыт в 2005 году как фан-проект, посвященный лучшим зарубежным сериалам. У него также имеется своя студия озвучивания. На портале можно было скачать множество популярных сериалов.

Ранее компания Warner Bros анонсировала фильм о советском «Супермене».





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