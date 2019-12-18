Бабченко резко раскритиковал Украину, но произошло непредвиденное …

Известный российский журналист Аркадий Бабченко был пойман на манипуляции в попытке раскритиковать президента Владимира Зеленского.
Бабченко сообщил своим подписчикам, что Украина выдала Азербайджану блогера Эльвина Исаева, который критиковал Алиева за диктатуру и коррупцию.
Выдача произошла перед визитом Зеленского в Азербайджан. При этом Бабченко прямо дал понять, что вовремя сбежал из Украины, поскольку сам мог быть выдан новыми украинскими властями России. Таким образом Бабченко выразил сопереживание Исаеву и обвинил украинские власти в «предательстве свободного блогера».
Однако вдруг выяснилось, что Эльвин Исаев поддерживал боевиков на Донбассе, а также участвовал в сборе помощи для российских террористов и наемников.
Видео с подтверждением того, что Исаев был на стороне российских оккупантов было опубликовано в сети. На видео блогер рассказывает об отправке для террористов на Донбассе помощи. Пользователи социальных сетей обвинили Бабченко в огульной критике Украины и президента Зеленского.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ранее в прессу просочилась информация о том, что знаменитость парализовало. Конечно, врачебные документы никто не видел, однако в Сети все чаще появляется информация о том, что Анастасия так и останется парализованной на всю жизнь. Близкие актрисы не комментируют ее состоянии. Как отмечает певец Данте, он тоже находился в подобной ситуации. По его словам, сейчас родным […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Анастасия Волочкова: «Так не хочется приближения Нового года» / 1 декабря
- Автомобили BMW смогут открываться от разряженного смартфона / 14 ноября
- Мнение: Международная судебная система как следующая жертва глобализма / 12 ноября
- Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии / 22 октября
- Наука: Ваше приветствие расскажет о вас больше, чем вы сами / 9 декабря
- Прямо в день рождения: сын Климовой получил жуткую травму / 26 ноября
- Бегство сепаратистов «ДНР» из-под Авдеевки: Гиркин признал свою ошибку, упомянув Ходаковского / 15 декабря
- Адвокаты сестер Хачатурян попросили суда присяжных / 20 ноября