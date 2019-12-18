Бабченко резко раскритиковал Украину, но произошло непредвиденное …

Известный российский журналист Аркадий Бабченко был пойман на манипуляции в попытке раскритиковать президента Владимира Зеленского.

Бабченко сообщил своим подписчикам, что Украина выдала Азербайджану блогера Эльвина Исаева, который критиковал Алиева за диктатуру и коррупцию.

Выдача произошла перед визитом Зеленского в Азербайджан. При этом Бабченко прямо дал понять, что вовремя сбежал из Украины, поскольку сам мог быть выдан новыми украинскими властями России. Таким образом Бабченко выразил сопереживание Исаеву и обвинил украинские власти в «предательстве свободного блогера».

Однако вдруг выяснилось, что Эльвин Исаев поддерживал боевиков на Донбассе, а также участвовал в сборе помощи для российских террористов и наемников.

Видео с подтверждением того, что Исаев был на стороне российских оккупантов было опубликовано в сети. На видео блогер рассказывает об отправке для террористов на Донбассе помощи. Пользователи социальных сетей обвинили Бабченко в огульной критике Украины и президента Зеленского.

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