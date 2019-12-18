Рада сняла «фактическую» неприкосновенность нардепов

Депутаты Верховной Рады Украины большинством голосов приняли важное историческое решение: отменить депутатскую неприкосновенность и закрепить изменения в Конституции и других законах Украины.
Депутаты Верховной Рады Украины большинством голосов приняли важное историческое решение: отменить депутатскую неприкосновенность раз и навсегда, а также окончательно закрепить изменения в Конституции и других законах Украины.
Теперь у народных избранников больше нет «депутатского иммунитета», за которым они могли спрятаться раньше.
Ожидается, что в ближайшее время его подпишет президент Украины, после чего закон окончательно вступит в силу.
Не дали ни одного голоса в поддержку законопроекта фракции «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».
По словам главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, при подготовке ко второму чтению к законопроекту была предложена 101 поправка, 32 из которых были учтены полностью или частично.
По словам Монастырского, согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.
Глава комитета обратил внимание, что согласно законопроекту вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР.
«Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом Украины, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований в соответствии с их подследственностью», — отмечается в законопроекте.
Этот законопроект, инициаторами которого были нардепы от «Слуги народа», по мнению других фракций, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит «контролируемую» неприкосновенность народных депутатов.
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