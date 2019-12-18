«Не твоя сука». 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой

18.12.2019, 16:54, Новости дня

Американская певица Мадонна разместила в Instagram видео, снятое во время ее концерта Madame X в Майами-Бич.

«Не твоя сука», – написала она.

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Not Your Bitch………………. . * #madamextheatre #thefillmoremiamibeach

Публикация от Madonna (@madonna) 17 Дек 2019 в 7:08 PST

У Мадонны  декабря 2019 по январь 2020 года запланирован ряд концертов на площадке The Fillmore Miami Beach.

Певица в связи с плохим самочувствием в конце ноября отменила концерты своего шоу Madame X.

Мадонна родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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