Рассмотрение апелляции по мере пресечения для фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь перенесли

Заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны рассмотреть жалобу защитников подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года. Об этом сообщает телеканал «Громадське».

Сегодня суд должен был пересмотреть решение Печерского суда Киева о мере пресечения для Дугарь, однако заседание перенести в связи с тем, что в Апелляционный суд не передали необходимые документы, отмечает телеканал.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Андрей Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией».

Следствие считает Дугарь «разведчицей»: она исследовала маршрут, по которому передвигались ее предполагаемые сообщники в ночь, когда закладывали взрывчатку, и искала камеры видеонаблюдения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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