НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблении властью экс-нардепу Сольвару – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении в злоупотреблении властью экс-нардепу VII и VIII призывов. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

С ноября 2014 года парламентарий получал из государственного бюджета компенсации за съем номера в отеле «Киев», так как у него не было своего жилья в столице.

Правоохранители установили, что в начале марта 2017 года депутат получил в наследство квартиру в Киеве, однако не сообщил об этом Управлению делами Аппарата Верховной Рады и продолжил получать выплаты из бюджета.

В НАБУ подчеркнули, что парламентарий отказался от получения денег только в октябре 2018 года после публикаций в СМИ. Тогда же бюро начало расследование. За полтора года, прошедшие после получения наследства, депутат получил более 361 тыс. грн компенсации.

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщают «Українські новини», речь идет об экс-нардепе от БПП Руслане Сольваре.

В декабре 2016 года журналисты программы «Наші гроші» заявляли, что Сольвар указал в своей декларации ложные сведения. В частности, авторы материала отметили, что нардеп не задекларировал ни квартир, ни машин, а его пожилая мать владеет двумя квартирами, двумя домами и четырьмя офисами. Сольвар ответил, что будет подавать в суд на журналистов, а саму информацию назвал ложной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям». В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными […]