Что связывает Михаила Гуцериева и Александра Лукашенко

18 декабря СМИ сообщили об обыске в квартире

предпринимателя и офисах принадлежащих ему компаний. По данным

«Коммерсанта», активность правоохранителей связана с уголовным делом

о контрабанде нефти в Евросоюз и Турцию через компании Гуцериева. Ущерб

оценивается в два миллиарда рублей. Сам бизнесмен назвал сообщения об обысках

«провокацией».

В ряду представителей крупного российского бизнеса Михаил

Гуцериев вряд ли был бы чем-то особо примечателен, если бы не его тесные

контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Бизнесмена и

президента связывает немало крупных проектов на территории республики.

Как пишет портал «Sputnik-Беларусь», отношения

Гуцериева с белорусским руководством завязались в начале «нулевых»,

когда бизнесмен встал во главе нефтяной компании «Славнефть». До

этого он занимался на территории республики небольшими проектами: автозаправки,

нефтяной и топливный сервис.

78% «Славнефти» принадлежало российской стороне,

около 11% – белорусской. Компания добывала нефть в России, а перерабатывала в

соседней республике на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. В те годы в модернизацию НПЗ было вложено более 100 миллионов долларов.

Инвестиции в Белоруссию стали основой хороший отношений с Лукашенко,

признавался Гуцериев.

Белоруссия стала для бизнесмена своеобразным

«плацдармом». В 2007 году Мосгорсуд заочно арестовал Гуцериева по

делу «Русснефти». Предприниматель спешно покинул Россию и направился

в соседнюю республику. «В Минске меня уже ждал частный самолет, и я улетел»,

– рассказывал позже предприниматель. Некоторое время он жил в Турции, позже, по

некоторым данным, перебрался в Лондон.

За границей бизнесмен даром времени не терял и продолжал

укреплять дружбу с Минском. Начались переговоры с белорусскими властями о

создании калийной компании. В 2015 году Гуцериев и Лукашенко в торжественной

обстановке заложили капсулу с посланием на месте будущего горно-обогатительного

комбината.

Белорусский лидер высоко ценил сотрудничество с

предпринимателем. «Я уже говорил Гуцериеву, что если создашь Любань как

конфетку, мы ее переименуем в Гуцериевск, а ты напишешь для нее гимн», —

шутил Лукашенко.

Проекты предпринимателя в Белоруссии не ограничиваются

калием и нефтью. Бизнесмен активно развивает в республике цифровые технологии,

он построил отель «Ренессанс» в Минске, бизнес-центр и базу отдыха.

Как сообщали СМИ, на эти объекты Гуцериев потратил 180 миллионов долларов из

собственного кармана.

Занимается предприниматель и благотворительными проектами.

По некоторым данным, он вложил 13 миллионов долларов в строительство школы в

Минске.

Зато с Кремлем у Александра Григорьевича отношения последнее

время разладились. Лукашенко привык получать финансовые бонусы и дотации от

Москвы за красивые слова о братстве и партнерстве. Когда речь зашла о реальной

интеграции, белорусский лидер встал в позу и принялся сыпать резкими

замечаниями в адрес Кремля. Снять острые противоречия между двумя странами должна

встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 20 декабря.

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