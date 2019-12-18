Что связывает Михаила Гуцериева и Александра Лукашенко

18 декабря СМИ сообщили об обыске в квартире
предпринимателя и офисах принадлежащих ему компаний. По данным
«Коммерсанта», активность правоохранителей связана с уголовным делом
о контрабанде нефти в Евросоюз и Турцию через компании Гуцериева. Ущерб
оценивается в два миллиарда рублей. Сам бизнесмен назвал сообщения об обысках
«провокацией».
В ряду представителей крупного российского бизнеса Михаил
Гуцериев вряд ли был бы чем-то особо примечателен, если бы не его тесные
контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Бизнесмена и
президента связывает немало крупных проектов на территории республики.
Как пишет портал «Sputnik-Беларусь», отношения
Гуцериева с белорусским руководством завязались в начале «нулевых»,
когда бизнесмен встал во главе нефтяной компании «Славнефть». До
этого он занимался на территории республики небольшими проектами: автозаправки,
нефтяной и топливный сервис.
78% «Славнефти» принадлежало российской стороне,
около 11% – белорусской. Компания добывала нефть в России, а перерабатывала в
соседней республике на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. В те годы в модернизацию НПЗ было вложено более 100 миллионов долларов.
Инвестиции в Белоруссию стали основой хороший отношений с Лукашенко,
признавался Гуцериев.
Белоруссия стала для бизнесмена своеобразным
«плацдармом». В 2007 году Мосгорсуд заочно арестовал Гуцериева по
делу «Русснефти». Предприниматель спешно покинул Россию и направился
в соседнюю республику. «В Минске меня уже ждал частный самолет, и я улетел»,
– рассказывал позже предприниматель. Некоторое время он жил в Турции, позже, по
некоторым данным, перебрался в Лондон.
За границей бизнесмен даром времени не терял и продолжал
укреплять дружбу с Минском. Начались переговоры с белорусскими властями о
создании калийной компании. В 2015 году Гуцериев и Лукашенко в торжественной
обстановке заложили капсулу с посланием на месте будущего горно-обогатительного
комбината.
Белорусский лидер высоко ценил сотрудничество с
предпринимателем. «Я уже говорил Гуцериеву, что если создашь Любань как
конфетку, мы ее переименуем в Гуцериевск, а ты напишешь для нее гимн», —
шутил Лукашенко.
Проекты предпринимателя в Белоруссии не ограничиваются
калием и нефтью. Бизнесмен активно развивает в республике цифровые технологии,
он построил отель «Ренессанс» в Минске, бизнес-центр и базу отдыха.
Как сообщали СМИ, на эти объекты Гуцериев потратил 180 миллионов долларов из
собственного кармана.
Занимается предприниматель и благотворительными проектами.
По некоторым данным, он вложил 13 миллионов долларов в строительство школы в
Минске.
Зато с Кремлем у Александра Григорьевича отношения последнее
время разладились. Лукашенко привык получать финансовые бонусы и дотации от
Москвы за красивые слова о братстве и партнерстве. Когда речь зашла о реальной
интеграции, белорусский лидер встал в позу и принялся сыпать резкими
замечаниями в адрес Кремля. Снять острые противоречия между двумя странами должна
встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 20 декабря.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям». В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- СК заочно обвинил Мосийчука в нападении на посольство РФ в Киеве / 3 декабря
- Ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink / 11 ноября
- Минобороны Украины назвало дату завершения разведения сил в Золотом / 29 октября
- Бывшего ректора Дальневосточного университета приговорили к семи годам колонии / 11 ноября
- В ноябре на сайты президента и ЦИК было совершено 11 мощных кибератак – Данилов / 2 декабря
- В Еврокомиссии отказались комментировать решение Дании по «Северному потоку – 2» / 31 октября
- Гаджеты: Google Photo позволяет самостоятельно отмечать людей на фото / 29 ноября
- Захарова заявила, что требование Нидерландов о задержании Цемаха противоречит международным нормам / 12 декабря