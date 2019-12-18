Германия выступила против санкций США из-за «Северного потока 2»

Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за за российского газопровода «Северный поток 2». Об этом сказала канцлер Ангела Меркель, передает «Интерфакс».

Ранее сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, который включает возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток 2». Меры коснутся компаний-подрядчиков строительства газопровода и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

В мае на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Северный поток 2» не должен начать работать». В конце апреля Европарламент принял обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из не входящих в союз стран. «Это конец эры монополии на европейском газовом рынке — монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана», — подчеркивал тогда председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек.

В конце ноября вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года. Министр энергетики Александр Новак заявлял, что первые поставки газа по трубопроводу могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям». В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными […]