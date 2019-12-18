Ученые: Шимпанзе кидают в деревья камни и создают рок-музыку

В Африке исследователи в ходе наблюдения за поведением шимпанзе заметили, что они кидают камни в деревья, иногда в одни и те же. По мнению специалистов, таким образом животные создают рок-музыку.

Пока что научные сотрудники не выяснили точную причину подобных действий, однако уверены: приматы ведут себя так только с деревьями, производящими насыщенный и долгий звук, что может сообщать о своеобразном способе общения или развлечениях. Приматолог Амми Калан впервые пояснила о своих наблюдениях в 2016 году и с тех пор пытается со своими коллегами разгадать интересное явление. Согласно некоторым данным, звери могут стучать по дереву, чтобы другие распознавали их местонахождение. Ученые изучили восприятие звучания и акустику, а затем провели исследование, бросая камни в разные виды растений и записывая результаты услышанного. Проведя анализ на громкость, эксперты узнали: деревья, в которые шимпанзе кидали камни, издавали продолжительные и низкие звуки.

В ходе эксперимента исследователи ни разу не застали животных в процессе подобного поведения, однако заметили, что они использовали одни и те же деревья. Как предположили специалисты, выбор растения связан с наличием еды и воды. Также это может свидетельствовать о доминировании самцов, так как именно они бросали камни. Существует вариант, что приматы создают рок-музыку.

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