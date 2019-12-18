В Москве задержали Марию Алехину

Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, сообщает «МБХ медиа».

«Сказали, что за баннер „Стоп.Гулаг“, что был вывешен на Большом Каменном мосту. Ждали около дома, задержали, когда вышла. Сейчас везут в ОВД „Якиманка“», — рассказала Алехина.

14 ноября проект «Декоммунизация» в рамках акции в поддержку политзаключенных на Большом Каменном мосту вывесил баннер с надписью «Стоп (!) ГУЛАГ» и фотографиями политзаключенных — фигурантов «московского дела», дела «Нового величия», активиста Константина Котова, аспиранта МГУ Азата Мифтахова и других.

15 ноября Замоскворецкий суд Москвы арестовал координатора движения «Декоммунизация» Дмитрия Энтео на пять суток за акцию в поддержку политических заключенных.

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