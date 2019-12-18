Компания Kia представила новый седан K5, который планируется для продажи по всему миру. На глобальном рынке эта модель больше известна как Optima. Автомобиль появится у дистрибьюторов в первой половине 2020 года.

Известно, что новый седан впервые оснастят системой полного привода. Этот вариант будет доступен наравне с переднеприводным. Под капотом разместят бензиновые двигатели, которые используют технологию Smartstream. Также автомобиль получит 8-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями и «мокрым» картером.

Эту модель отличает высококачественное исполнение салона, передовые технологии систем безопасности и новый вариант шасси. Новый К5 стал выше на 20 мм, длиннее на 50 мм и шире на 25 мм. Колесная база увеличилась на целых 45 мм.

Из интересных обновлений автомобиль получил функцию дистанционной парковки. Водитель получит возможность управлять машиной со своего смартфона. Правда, доступны только педали газа и тормоза, рулевое управление использовать не получится.

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