Мнение: Фотографии, которые не оставят шанса вашему плохому настроению

Бывает, что всего одна фотография может рассказать целую историю или вызвать бурю эмоций. Именно такие кадры ежедневно появляются на ресурсе adme.ru в рубрике «Фото дня».
Иногда это просто удачный ракурс или нужный момент. Иногда — красивейший пейзаж или уникальное явление. Чаще всего это просто хроника нашей удивительной повседневной жизни, задокументированная фотографами со всего света. На этих снимках — все то прекрасное, смешное и душераздирающее, что поражает многих.
Помогает как может
Утренний созерцатель
© Владимир Чуприков
С мамой
© argyleink
Один взгляд вместо тысячи слов
Снежный экспресс
© twimg
Онлайн камеры Крыма: камеры-крым.рф
Ранго играет на гитаре
Уличный фонарь, покрытый снегом и льдом
© twimg
И чего нам дома не сиделось?
Звездный парк
Согрелись
Замерзшие волны
Обнимемся!
Команда Руанды в первый раз увидела снег
Добытчик
Лес, созданный человеком
Русь
Даже мне интересно, что же там произошло
По направлению к солнцу
Взлет на длинной выдержке
То чувство, когда у твоих соседей весна наступает раньше, чем у тебя
© Ира Ревенко
https://zen.yandex.ru/media/id…
Источник: Конт
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Последнее: Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям». В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными […]
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