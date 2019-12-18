Мнение: Фотографии, которые не оставят шанса вашему плохому настроению

18.12.2019, 16:42, Разное

Бывает, что всего одна фотография может рассказать целую историю или вызвать бурю эмоций. Именно такие кадры ежедневно появляются на ресурсе adme.ru в рубрике «Фото дня».

Иногда это просто удачный ракурс или нужный момент. Иногда — красивейший пейзаж или уникальное явление. Чаще всего это просто хроника нашей удивительной повседневной жизни, задокументированная фотографами со всего света. На этих снимках — все то прекрасное, смешное и душераздирающее, что поражает многих.

Помогает как может


Утренний созерцатель

© Владимир Чуприков

С мамой

© argyleink

Один взгляд вместо тысячи слов



Снежный экспресс

© twimg

Онлайн камеры Крыма: камеры-крым.рф



Ранго играет на гитаре



Уличный фонарь, покрытый снегом и льдом


© twimg

И чего нам дома не сиделось?



Звездный парк



Согрелись



Замерзшие волны



Обнимемся!



Команда Руанды в первый раз увидела снег



Добытчик



Лес, созданный человеком



Русь



Даже мне интересно, что же там произошло



По направлению к солнцу



Взлет на длинной выдержке



То чувство, когда у твоих соседей весна наступает раньше, чем у тебя

© Ира Ревенко

https://zen.yandex.ru/media/id…

Источник: Конт



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