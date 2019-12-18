Мнение: Фотографии, которые не оставят шанса вашему плохому настроению

Бывает, что всего одна фотография может рассказать целую историю или вызвать бурю эмоций. Именно такие кадры ежедневно появляются на ресурсе adme.ru в рубрике «Фото дня».

Иногда это просто удачный ракурс или нужный момент. Иногда — красивейший пейзаж или уникальное явление. Чаще всего это просто хроника нашей удивительной повседневной жизни, задокументированная фотографами со всего света. На этих снимках — все то прекрасное, смешное и душераздирающее, что поражает многих.

Помогает как может





Утренний созерцатель

© Владимир Чуприков

С мамой

© argyleink

Один взгляд вместо тысячи слов









Снежный экспресс

© twimg

Онлайн камеры Крыма: камеры-крым.рф









Ранго играет на гитаре









Уличный фонарь, покрытый снегом и льдом





© twimg

И чего нам дома не сиделось?









Звездный парк









Согрелись









Замерзшие волны









Обнимемся!









Команда Руанды в первый раз увидела снег









Добытчик









Лес, созданный человеком









Русь









Даже мне интересно, что же там произошло









По направлению к солнцу









Взлет на длинной выдержке









То чувство, когда у твоих соседей весна наступает раньше, чем у тебя

© Ира Ревенко

https://zen.yandex.ru/media/id…

Источник: Конт

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