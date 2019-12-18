Кабмин Украины продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год

Кабинет министров Украины 18 декабря принял ряд решений в сфере здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год.
«Это позволит расширить число участников пилотного проекта, чтобы заключить договоры со всеми, кто делает трансплантацию и имеет лицензию на трансплантацию. Также позволит предусмотреть возможность использования средств на оплату трансплантата из-за границы», – говорится в сообщении.
Кроме того, Кабмин принял решение, согласно которому на сайте Минздрава пациенты смогут видеть информацию об очередности рассмотрения заявок на направление украинцев на лечение за рубеж и текущее состояние их рассмотрения.
В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что система трансплантации может быть запущена в Украине в феврале 2020 года.
В Минздраве в начале декабря заявляли, что в Украине для трансплантации органов не хватает доноров.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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