Мнение: Что в слове «негр» отозвалось…

Имею честь сообщить шокированной американской балерине Мисти Коупленд, что для русского человека слово «негр» — это, например, Арап Петра Великого, предок Пушкина. Или просто чернокожий человек, выходец из Африки. В отличие от американцев, у нас нет проблем с комплексом вины за массовый вывоз чёрных и вековое удержание их в рабстве, в основном — на плантациях. Просто потому, что у нас рабов по расовому признаку и не было никогда. Были свои крепостные, но это уже пережитки феодализма, а не беспредельный исторический расизм.

В Америке #blackface, или загримированный под чёрного белый человек, нынче вопиющее проявление махрового расизма. За такие ужасы у них некоторые публичные люди лишались работы и репутации.

Misty Copland против Большого театра: расизм

В Большом театре, в постановке «Баядерка», балерины сделали снимки репетиции танца маленьких арапчат. Юные негритята мило танцуют, по сюжету. Американская балерина Мисти Коупленд заметила эти фотографии, выложенные артистами, и разразилась разоблачительным постом о недопустимом поведении Большого театра — небывалом случае расизма.

Вообразите себе, комментаторы негодуют, что русские балерины паршиво разбираются в расовых проблемах Америки. А мы что, должны? У нас проблем с неграми нет!

Балерины из Большого театра были вынуждены удалить свои аккаунты, чтобы избежать травли со стороны желающих поучить наших девочек нормам поведения, недавно принятым за океаном.

Похоже, кто-то не может себе представить многонациональные страны, не имеющие тяжкого наследия векового расизма. Хочется посоветовать немного подучить мировую историю, и не судить других по себе.

Забавно, что в этом посте уже масса комментариев по-русски, но что-то сомневаюсь, что голос разума будет услышан в потоке оголтелой толерантности. Маразм крепчал!..

А вы как думаете?

https://motherware.livejournal…

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям». В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными […]