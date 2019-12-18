Мнение: А могли бы на митинги ходить и в интернете против власти ныть

Как москвичи создали семейную сыроварню с оборотом 7,5 млн рублей в год



Предприниматели Илья и Светлана Кутарины поженились сразу после института и примерно тогда же начали заниматься сыроделием. В 2013 году они переехали за город, а в 2015-м основали семейную сыроварню в Псковской области. Производство сыра — трудоёмкий процесс, но супруги нашли выгодную бизнес-модель. Они не поставляют свой продукт в сети супермаркетов и не доставляют по отдельным онлайн-заказам, а вместо этого продают через ярмарки и собственную лавку в Петербурге. Сегодня «Кутаринская ферма» производит 500 кг сыра в месяц и получает около 7,5 млн рублей выручки в год, и всё это — силами одной семьи.

Как предприниматели потеряли 300 000 рублей

В 2016 году супруги Кутарины переехали в Псковскую область, где сняли участок земли и небольшое здание под ферму. Вместе с партнёром они вложили около 3 млн рублей в оборудование, отремонтировали здание и подвели коммуникации. Первые 3–4 месяца Илья и Светлана работали в убыток: сыр зрел, продаж не было, вдобавок первая крупная партия сыра испортилась из-за некачественного молока. «Мы заходим в сырохранилище и видим, что сыр распух, сырные головки превращаются в шары и взрываются. Оказалось, что в молоке были молочно-кислые бактерии из-за того, что корова ела некачественный корм. Так мы выбросили свиньям несколько сотен килограммов сыра и потеряли почти 300 000 рублей», — вспоминает Илья. После провала с молоком основатели едва не бросили дело, но в итоге договорились с соседями-фермерами, что те будут кормить коров строго определённым видом корма, чтобы молоко всегда было качественным.

В отличие от многих сыроваров Илья и Светлана Кутарины не стали называть свой сыр бри, камамбер или гауда. Вместо этого они придумали названия в честь географических наименований в Псковской области, — например, «Махновский». Это помогло им отличиться от конкурентов. «Камамберов на рынке много, а “Махновский” один. И люди идут за ним к нам», — говорит Илья Кутарин.

Как наладили сбыт

Супруги начали продавать сыр через 14 месяцев после запуска фермы. Чтобы наладить сбыт, они сделали следующее:

Запустили онлайн-продажи

Поначалу Илья и Светлана продавали сыр через Instagram и группу во ВКонтакте с доставкой в Санкт-Петербург. Они не нанимали для этого SMM-специалистов, а просто писали посты, при этом участвовали в ярмарках и активно раздавали визитки офлайн. «После этого многие добавлялись в группу, и постепенно нарабатывалась клиентская база», — говорит Илья.

Стали продавать на ярмарках

Принимать заказы на сыр от отдельных покупателей оказалось невыгодно из-за дорогой доставки и сложной логистики. Поэтому основатели отказались от онлайн-продаж и вместо этого через соцсети стали звать людей на ярмарки и фестивали, где можно купить их продукцию. На участие в ярмарках супруги тратят от 4 000 до 15 000 рублей за 2–3 дня (дороже — невыгодно). Ярмарки проходят в разных городах почти каждые выходные, и это хорошая альтернатива оптовым заказам. «Это полноценная возможность сбыта — на ярмарке ты гарантированно продаёшь», — говорит Илья. Для приёма безналичных платежей он использует эквайринг от Сбербанка. «На ярмарки мы привозим с собой небольшой терминал, и это очень удобно», — говорит предприниматель.

Отказались от сетей

Супруги пробовали сотрудничать с супермаркетами, но поняли, что при небольших объёмах удобнее и выгоднее продавать самим. Сетевым магазинам требуются большие объёмы и низкая цена. А у фермеров — наоборот: высокая цена и маленькие объёмы. К тому же магазинам нужно стабильное качество, а вкус фермерского сыра меняется в зависимости от сезона — ведь он сильно зависит от того, чем питается корова или коза. Поэтому Илья и Светлана отказались от работы с крупными магазинами. В конце 2018 года они сняли небольшое помещение и открыли лавку в Санкт-Петербурге, где продают сыры как собственного производства, так и других фермеров.

Семейный подряд

Все бизнес-задачи основатели решают вдвоём или вместе с родственниками. Светлана занимается производством сыра, Илья — продажами и торговыми вопросами, отец Ильи взял на себя логистику. В лавке работает младшая сестра Ильи, а его брат с женой участвуют в ярмарках и помогают продвигать продукт в Москве. Это даёт возможность основателям сократить расходы и увеличить маржинальность бизнеса — сегодня она составляет примерно 50%. Из этих денег супруги Кутарины отдают деньги, взятые в долг для начала бизнеса, и выделяют деньги на оплату труда — и своего, и родственников.

7,5 млн рублей — ожидаемая выручка сыроварни за 2019 год

500 кг сыра в месяц производит сыроварня

3 млн рублей составили стартовые инвестиции в открытие фермы

Этим летом «Кутаринская ферма» отбила стартовые инвестиции и начала приносить прибыль. В ближайших планах семьи — скооперироваться с друзьями-предпринимателями, перевезти сыроварню в Пушкинские Горы и зарабатывать не только на продаже сыра, но и на экскурсиях на ферму для туристов.

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Источник: Конт

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