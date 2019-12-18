Мнение: «Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде на $44 млн

Верховный суд Швейцарии отказал России в отмене арбитражного решения по иску компании «Укрнафта» о взыскании более $44 млн в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинской компании.
«Арбитражное решение о возмещении за экспроприацию инвестиций в Крыму остается в силе — Верховный суд Швейцарии во второй раз отказал РФ. Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу «Укрнафта», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что помимо $44,4 млн в рамках иска, решение по которому изначально было принято 12 апреля 2019 году, инстанция также обязала Россию оплатить более $150 тыс. судебных издержек. Кроме того, подчеркивается, что данное решение суда носит окончательный характер.
Ранее в «Укрнафте» сообщали, что на основании межправительственного соглашения между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций обратились в суд, так как после событий 2014 года в Крыму компания лишилась прав собственности на 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на полуострове.
Власти Крыма и Севастополя после госпереворота на Украине в феврале 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. После вхождения Крыма в состав России Госсовет республики принял решение о национализации целого ряда украинских предприятий, расположенных на территории полуострова. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
Подробности на ТАСС
Источник: Конт
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