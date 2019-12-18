К дому Зеленского очень быстро проложили личное шоссе

Под Киевом, в селах Рославичи и Иванковичи, просто в поле появилась асфальтированная дорога с современным освещением.

Как сообщается в программе «СтопРеванш» на «5 канале», местные жители не на камеру говорят: шоссе построили всего за несколько месяцев, специально для Владимира Зеленского.

Президент и его охрана используют дорогу как еще один заезд в коттеджный городок «Имение. Жемчужина Италии», где проживает новый глава государства.

В сельсовете Рославичей, говорят журналисты, от комментариев отказались, но не на камеру ответили: дорогу построили в рекордно короткий срок, еще и непосредственно на распаеванной земле.

У владельцев паев якобы разрешения никто не спрашивал.

Новость о появлении такой дороги не удивила блогера и писателя Дмитрия Вовнянка.

«После того, как Зеленский начал ездить на кортеже, используя машины, купленные еще во времена Петра Порошенко для обслуживания иностранных делегаций, на которых сам Порошенко не ездил, я уже могу ожидать чего угодно. Чего угодно, кроме президента на велосипеде – этого я не жду абсолютно», – отметил он.

Сообщается, что новопостроенной дорогой, кроме президента и его команды, никто не ездит – там стоит шлагбаум. И он является ярким символом отделения новой власти от общества, рассказывает политический эксперт Тарас Чорновил.

«Они идут по пути Януковича. Но значительно быстрее. Чтобы Януковичу дойти до того предела отстранения от людей, нужно было где-то 25 лет. А этот за полгода выстраивает вокруг себя суперкортежи, суперохрану, суперимения, суперотдельные подъезды. Он прошел путь Януковича со скоростью в 25 раз быстрее», – отметил эксперт.

Реакция общества показательна: за полгода рейтинг президента упал на 21%. Такого крутого пике не было ни у одного главы государства за первые 6 месяцев каденции, указывают политологи.

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