Автоновости: В Россию привезли новый кроссовер ценой менее 1,5 млн

Китайская марка Changan представила в России свой новый кроссовер CS55. Производитель уже раскрыл все цены и комплектации, и обозначил сроки начала продаж.

Согласно официальному сообщению, китайского в новинке не так уж и много: спроектирован компактный Changan CS55 в европейском техническом центре концерна, который располагается в Турине. По своим размерам (4500х1855х1690 мм) Changan CS55 идентичен Volkswagen Tiguan.

Кроссовер Changan CS75 добрался до нашей страны "живьем"

В России при этом кроссовер появится в дорестайлинговой версии с двигателем, который дефорсировали под российское налоговое законодательство. Если на родине 1,5-литровый турбоагрегат вседорожника развивает 156 л.с., то в нашей стране его отдача составит 143 "лошади" и 210 Нм крутящего момента. Двигатель будет сочетаться с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным автоматом Aisin. Привод — только передний, клиренс — 190 мм.

В список бортового оборудования новинки, в зависимости от комплектации, войдут система бесключевого доступа, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль с ионизатором (в топовой версии, в остальных — кондиционер), системы помощи при спуске и подъеме, электрический "ручник", колесные диски на 17 или 18 дюймов, медиасистема с 8-дюймовым экраном и тому подобное. Упоминается также и оцинкованный кузов. Но фары — только на "галогенках", хотя и линзованных.

Продажи Changan CS55 в нашей стране стартуют через несколько недель в четырех комплектациях. Машины с МКПП, без учета скидочных программ, стоят 1 269 000 и 1 310 000 рублей, с автоматом — 1 400 000 и 1 470 000 рублей. По trade-in сулят скинуть 80 000 рублей.

Более компактный по размерам CS35 Plus с "атмосферником" на 1,6 л у нас минимум 1 080 000 рублей.

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