Полицейские искали украденную пилу, а спасли умирающего грудничка

Сотрудники правоохранительных органов зашли в дом, чтобы найти пропажу, и обнаружили малыша в бессознательном состоянии.

В Красноярском крае сотрудники МО МВД России «Канский» неожиданно для себя стали спасателями: предотвратили трагедию с маленьким ребенком, который нуждался в срочной медицинской помощи. Как сообщает сегодня МО МВД РФ «Канский», в дежурную часть ОВД от жителя Канского района поступила информация о краже бензопилы. Следственно-оперативная бригада в составе лейтенанта полиции Ильи Семенникова, старшего оперуполномоченного майора Татьяны Стецкой и следователя лейтенанта юстиции Виталия Воронцова выехали на место преступления. На месте выяснили, что к краже причастен ранее судимый односельчанин заявителя. Полицейские узнали, что подозреваемый находится у приятеля в городе Канске, где задержали его, изъяли похищенный инструмент и возбудили по факту кражи уголовное дело.

Однако во время работы Татьяна Стецкая обратила внимание на то, что в доме, где прошло задержание подозреваемого, в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми. Как оказалось, мать – 23-летняя гражданкабыла на работе, оставив присматривать за несовершеннолетними своего нетрезвого сожителя.

В ходе осмотра комнат Илья Семенников обнаружил грудного ребенка. Мальчик лежал на диване в бессознательном состоянии с признаками отравления. Сотрудники полиции вызвали малышу скорую, а сами, чтобы не потерять драгоценные для жизни ребенка минуты, стали приводить его в чувства.

В настоящее ребенок находится в больнице, жизни и его здоровью ничего не угрожает. Устанавливаются причины, повлекшие отравление несовершеннолетнего и обстоятельства случившегося. Ведется проверка.

Двух других детей – шестилетнюю девочку и пятилетнего мальчика полицейские решили изъять у матери. Детей поместили в Центр семьи «Канский». В отношении женщины собран материал о привлечении ее к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

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