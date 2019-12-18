Вопрос дня: Какую питьевую воду можно считать эталонной?

Разную – «эталон» может отличаться в зависимости от подхода к оценке.

Роспотребнадзор предлагает создать банк эталонных образцов воды из различных источников, на которые можно было бы ориентироваться при проверках. Так, по мнению специалистов ведомства, будет проще отличать оригинал от контрафакта, которого сейчас на рынке около 1,5%.

Что такое эталон

На самом деле применительно к воде это довольно эфемерное понятие. Бесцветная жидкость, которую мы пьем, может быть разных видов, и для каждого из них существуют свои нормы производства.

Считать эталонной можно одновременно и самую безвредную, и самую полезную, и самую вкусную воду – в зависимости от того, что вам ближе.

Какая вода бывает

В РФ есть три документа, четко разделяющих различные виды воды: в первую очередь это ГОСТ Р 52109-2003 и СанПиН 2.1.4.1116-02. Первый говорит о том, что вода бывает двух видов: минеральной и питьевой. Питьевая, в свою очередь, делится на первую и высшую категории. А СанПиН уже определяет, по каким показателям ту или иную воду можно считать «первой» или «высшей». Третий документ – это ГОСТ Р 54316-2011, он касается только минеральных вод. Все эти виды отличаются по вкусовым и химическим свойствам, и производятся по различным нормам.

Если на купленной вами бутылке написано «вода питьевая высшей категории» – значит, ее добыли из какой-либо скважины, обычно артезианской. Такая вода обычно с самого начала гораздо чище обыкновенной водопроводной, но даже при этом она должна быть не только безвредной, но и полезной – то есть содержать различные благоприятные для здоровья соединения вроде фтора, калия, йода, кальция и других. Границы этих норм установлены СанПиНом. Иногда все эти полезные элементы присутствуют в воде изначально, иногда их частично добавляют при производстве.

Вода первой категории на прилавках встречается гораздо чаще – она может быть из абсолютно любого источника, в том числе из водопровода. Нормы для нее значительно мягче – как по химическому составу, так и по другим показателям. По сути, это может быть обычная водопроводная вода, дополнительно очищенная от хлорки, железа и других примесей, способных нанести вред организму. После очистки ее минерализируют, то есть обогащают полезными веществами вроде тех же фтора и кальция, которые в артезианской воде могут присутствовать сразу. Считается, что такая вода менее полезна, чем представители высшей категории. Однако сейчас методы очистки и минерализации, судя по всему, позволяют достичь довольно высокого качества. По крайней мере, эксперты обращают на это внимание.

Минеральная вода – это всевозможные «Ессентуки», «Нарзаны» и «Боржоми». Добывают их из зарегистрированных источников, обладающих уникальным составом веществ, и их минерализация обычно сильно выше, чем у питьевых.

Что такое минерализация и на что она влияет

Вообще, когда специалисты говорят об уровне минерализации, в первую очередь речь идет о содержании солей – различных сульфатов кальция, натрия, магния, калия – поэтому минеральная вода часто синонимична «соленой».

Минерализация воды измеряется в граммах на литр, и в зависимости от этого она может быть как ультрапресной, или дистилированной (менее 0,2 г/л), так и рассолом (более 35 г/л). Для питьевой воды хорошей считают цифру в 0,6 г/л, а показатель минеральных обычно превышает 1 г/л. Крайние значения здесь важны, поскольку могут сказаться на организме.

Дистилированная вода вымывает соли из организма, это было доказано еще в 1980-м году, и ее употребление повышает риск заработать артроз или камни в почках, печени и мочевом пузыре. Слишком соленая минеральная вода не сильно лучше – да, ее можно употреблять в лечебных целях, но строго дозированно и под присмотром врача. Если же пить ее бесконтрольно, это только навредит. В составе «Боржоми», например, количество фтора превышает норму в несколько раз – это может грозить флюорозом, серьезно поражающим эмаль зубов. В «Ессентуках» то же самое с натрием, и если их пить слишком много, возрастает риск инфарктов и инсультов. У некоторых минеральных вод и вовсе повышенные радиологические показатели – то есть они просто радиоактивны.

Вкус

Если же говорить о «эталонности» с точки зрения потребителя, то вряд ли во главе угла будет стоять безопасность или соответствие нормам производства. Главным будет вкус, или совокупность органолептических показателей. Обычно это запах, цвет, привкус, мутность – и на самом деле для каждого из них тоже есть свои нормы.

На запах и привкус может влиять наличие в воде различных металлов (железа, цинка, меди), грибков и бактерий, плесени, а также следов хлороформа, или «хлорки». Если производитель соблюдал все правила, всего этого быть не должно. В остальном же «вкусность» воды сильно зависит от наполняющих ее минералов и от запроса потребителя. К примеру, различные дегустации показывают, что наиболее вкусной людям может показаться вода с недостатком полезных веществ или минерализованная свыше стандарта.

Как определить качество воды самостоятельно

Сейчас сделать это несложно. Есть специальные портативные тестеры, причем как универсальные, так и узкоспециализированные – для анализа содержания в воде железа, например. Все они изучают степень концентрации различных примесей, или минерализацию, но делают это по-разному. Поэтому предварительно ознакомьтесь со шкалой, от которой вам придется отталкиваться – обычно она указана в инструкции.

Схема работы этих ТDS-устройств («total dissolved solids» – «общее солесодержание») схожа – опускаете их в стакан с водой, нажимаете кнопку запуска, и они выдают вам определенную цифру. Ее уже сверяете со шкалой загрязненности. Например, 0-50 – совершенно чистая вода, 100-300 – средняя, 600-1000 – лучше не пить, от 1000 – пить нельзя. Примерно так. Есть, правда, у этих устройств и минусы – они в первую очередь показывают присутствие в воде солей, с остальными примесями могут быть проблемы.

Для более полного анализа можно использовать наборы полосок-тестеров для домашних испытаний – есть такие по отдельным параметрам, есть сразу по нескольким. Например, на бактерии, на примеси, на паразитов и так далее.

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