Мужчины в России будут содержать женщин после смерти

Мужчина в России после выхода на пенсию живет в среднем 7,5 года — в 3 раза меньше, чем женщина.

В 73 из 85 регионах России женщинам не хватит накопленных собственными силами отчислений в Пенсионный фонд на свою пенсию. Дефицит будет покрыт за счет неиспользованных пенсионных отчислений мужчин, говорится в исследовании компании FinExpertiza.

Такая ситуация возникает из-за того, что женщины за годы трудовой деятельности отчисляют меньше, чем нужно для выплаты им пенсий. Кроме того, они раньше выходят на пенсию и в среднем живут дольше мужчин.

В итоге получается, что мужчины после смерти продолжают содержать женщин: они умирают раньше, чем успевают получить трудовые отчисления в виде пенсий, и недоиспользованные средства идут на покрытие дефицита для женщин. Согласно вычислениям экспертов, средняя россиянка получает пенсию в течение 22,6 лет, за это время ей выплачивается 3,83 миллионов рублей, что на 175 тысяч рублей больше, чем сумма ее отчислений в ПФР. Причем в разных регионах цифры отличаются кардинально: в Ингушетии женщины получат почти в 2 раза больше своих отчислений, тогда как средняя москвичка успеет использовать накопленные средства лишь на 65,83%.

Отмечается также, что житель в России после выхода на пенсию живет в среднем 7,5 года — в 3 раза меньше, чем женщина.

Пенсионная система в России совершенна?

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