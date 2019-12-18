В Ульяновске доверенное лицо президента уволили с работы

Теперь региональным властям прочат большие проблемы

Громкий скандал разгорается в эти дни в Ульяновске: произошло неожиданное увольнение главного врача областной детской клинической больницы Анны Лебедько. Местная общественность была шокирована подобным кадровым решением. Эксперты же уверены – региональные власти еще могут пожалеть об этом, дело в том, что Лебедько является доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Лебедько проработала в больнице не один десяток лет, со дня основания медучреждения. Однако, как стало известно «Блокноту», никаких переговоров с врачом не вели – говорят, что она сама не ожидала, что с ней не продлят трудовой договор. При этом никаких значимых претензий публично Лебедько никогда не высказывалось.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева выразила благодарность Лебедько «за многолетний труд и вклад в развитие отрасли». «Она более 13 лет возглавляла главную детскую больницу области. В период развития больницы были радостные и сложные моменты, но благодаря таланту и профессионализму руководителя учреждение продолжало развиваться. Порядочность, мудрость, профессионализм и чувство сопереживания Анны Михайловны снискали ей заслуженный авторитет и уважение не только среди коллег и пациентов, но и среди всего профессионального сообщества региона», — заявила чиновница.

В Ульяновске без работы оставили врача, являющегося доверенным лицом президента

Между тем, сейчас обязанности главного врача в областной детской клинической больнице исполняет Ирина Климова, которая с октября 2009 года является заместителем главврача по организационно-методической работе ОДКБ.

Коллеги Лебедько на условиях анонимности рассказали «Блокноту», что такое кадровое решение «стало полной неожиданностью». «Судя по всему, кому-то очень понадобилось пристроить человека на это место. Анна Михайловна – трудоголик, никаких нареканий ее работа не вызывала. При ее тотальном контроле в Ульяновске был реализован огромный и очень важный проект – построен перинатальный центр. И вот сейчас – без всяких объяснений фактически заставили уйти», — рассказал источник в больнице.

Эксперты полагают, что подобная «расправа» может очень дорого обойтись региональным властям. Дело в том, что Анна Лебедько является доверенным лицом главы государства. Ей даже довелось неоднократно принимать участие во встречах с президентом. И вот сейчас этого человека, заслуженного врача, фактически без объяснения причин оставляют без работы.

В региональном минздраве говорят, что Лебедько предложат должность заместителя главврача. Однако в местном медицинском сообществе уверены, что это попытка выйти из щекотливой ситуации, и в любом случае Лебедько «проводят» из медучреждения.

«Региональные власти, похоже, полностью потеряли чутье. Так поступать с доверенным лицом главы государства – смерти подобно. Если есть к этому человеку серьезные претензии, то их следует публично озвучить. Иначе все это очень смахивает на внутренние интриги», — заявил «Блокноту» эксперт Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин. По его мнению, уже в ближайшее время последует реакция: «Думаю, что сейчас в эту историю необходимо вмешаться лично главе региона Сергею Морозову. Ему еще не поздно сказать, что была допущена ошибка, и восстановить справедливость. В ином случае местных чиновников «поправят» сверху, но это будет куда более болезненно. Без потерь тогда не обойдется».

Политолог Сергей Журавский заявил «Блокноту», что подобные кадровые решения должны хорошо взвешиваться: «Доверенные лица главы государства – это ведь не случайные люди с улицы. В данном случае речь идет еще и о враче, которого хорошо знают и уважают ульяновцы. Именно поэтому меня очень удивляет, как местные власти обошлись с человеком. Возможно, о таком бесцеремонном кадровом решении они еще пожалеют», — предположил Журавский.

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