Мэр города подала в суд на депутата, отказавшегося повышать ей зарплату

Вера Ускова считает, что работает хорошо и заслуживает прибавки, несмотря на то, что в городе призошли две крупные коммунальные аварии.

Глава Верхнего Уфалея Вера Ускова обратилась в городской суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к местному депутату Евгению Савельеву. И все из-за поста в соцсетях во ВКонтакте, который депутат разместил еще 30 октября. В нем Савельев подробно объясняет, почему на заседании собрания депутатов голосовал против повышения заработной платы главе города на 4,3%. Свой моральный ущерб Вера Ускова оценила в 100 тысяч рублей, сообщает сегодня Znak.com.

По данным источника издания, все началось со сделанного перед сентябрьскими выборами заявления главы региона Алексея Текслера о необходимости повысить зарплату муниципальным работникам на 4,3%. В Верхнем Уфалее такой документ направили в собрание депутатов в октябре. Увеличить жалование предлагалось всем — от технического персонала до главы города и спикера представительного органа. При этом изначально в повестке было три отдельных вопроса — о повышении зарплат техперсоналу, муниципальным служащим и высшим должностным лицам. Но спикер Сергей Епимахов предложил рассмотреть эти вопросы вместе. Можно предполагать, что сделано это было намеренно как раз ради того, чтобы никто не выступил против прибавке главе города.

Депутат Евгений Савельев оказался единственным, кто выступил против. Причем, он предложил Вере Усковой самой отказаться от повышения. По словам Савельева, решение о повышении зарплат вполне законно и ничего не нарушает, но после всех скандалов, которые преследуют Верхний Уфалей с сентября, когда областным чиновникам пришлось в ручном режиме решать проблемы города, повышать зарплату мэру нелогично.

«Начиная с сентября, в Уфалее произошли две масштабные коммунальные аварии, во время которых глава округа врала, отмалчивалась и показала свою беспомощность как управленец», — пытался донести свою мысль до коллег Савельве, но не смог.

По мнению депутата, из-за бездействия Веры Усковой — сначала как директора ЖЭУ-1, потом как главы города — на годы затянулась проблема жителей аварийного дома по улице Ленина, 12а. Все это он и изложил на своей странице в соцсети.

«Эта ситуация закончилась большим скандалом на федеральном уровне из-за нелепых и откровенно неадекватных писем соцзащиты к жителям дома с угрозами изъять несовершеннолетних детей. В итоге ситуацией занялся Следственный комитет РФ, — пишет Евгений Савельев. — Наконец, мы все видели, как два месяца губернатор Алексей Текслер и его команда вмешиваются в критические моменты и управляют ситуацией в Уфалее в ручном режиме: исправляют ошибки Усковой, ее недоработки, в том числе и в первую очередь — коммунальный бардак, который случился в нашем городе осенью и прогремел на всю страну. На любом предприятии с такого управленца, как Вера Николаевна Ускова, сняли бы за такой вопиющий „результат“ премию. А у нас губернатор, по сути, отстранил главу от исполнения обязанностей после того, как она не справилась, а мы за это ей будем зарплату повышать?! А как уфалейцы отнесутся к такому решению? Насколько оно ударит по авторитету собрания, по каждому депутату?!».

Потом был иск из Верхнеуфалейского городского суда, в котором глава города Вера Ускова требует обязать его опровергнуть «порочащие честь и достоинство сведения.

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