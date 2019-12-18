Розница и жилищное строительство радуют ноябрьским ростом

Ноябрьская статистика Росстата показали рост розничной торговли на фоне старта распродаж и увеличения заработных плат. Также положительные темпы роста показало жилищное строительство. В кризисные времена эти сектора были в числе аутсайдеров российской экономики.

Росстат опубликовал статистику социально-экономического положения РФ за 11 месяцев 2019 года. В частности, розничная торговля выросла в ноябре этого года на 2,3% по сравнению с ноябрем прошлом года, и на 0,5% по сравнению с октябрем 2019 года. В ноябре розничная активность традиционно находится на уровне октябре и чуть выше, чем в сентябре. Так было и в 2018 году, когда в ноябре розничная торговля выросла на 3,3% по сравнению с ноябрем 2017 года, но осталась на уровне октября 2018 года.

Рост розничной торговли в ноябре объясняется стартом распродаж в последние недели ноября. Это всем известная «черная пятница», которая плавно переходит в новогодние распродажи. Косвенной причиной роста розничных продаж является рост номинальных и реальных начисленных заработных плат. Так, в октябре 2019 года номинальная начисленная заработная плата выросла на 7,7% к октябрю 2018 года, и на 2,1% к октябрю 2019 года. В 2018 году наблюдалась схожая положительная динамика. Важно, что средние зарплаты в октябре росли также и по отношению к предыдущему месяцу.

В третьем квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы выросли на 3,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Тогда как в прошлом году третий квартал в этом отношении стал провальным – отмечалась нулевая динамика. На лицо — смена тренда в положительную сторону.

При этом, инфляция в РФ сохраняется на исторически низком уровне – 3,5%.

Очень неплохие показали у жилищного строительства: оно выросло на 8,2% за 11 месяцев года по сравнению с тем же периодом прошлого года. В ноябре темпы роста ввода в строй возросли, так как застройщики стремятся успеть сдать новое жилье до нового года. Так, в ноябре жилищное строительство выросло на 14,2% к ноябрю 2018 года и на 19,4% к октябрю 2019 года.

Сельское хозяйство по-прежнему остается на коне. Здесь производство в ноябре выросло на 5,8% к ноябрю 2018 года. Правда, по отношению к октябрю 2019 года наблюдается падение. Однако в этом нет ничего страшного. Это объясняется более ранним созреванием урожая, в итоге значительный объем работ по переработке собранного урожая пришелся именно на октябрь.

Между тем, внешнеторговый оборот падает, в том числе экспорт машиностроительной и высокотехнологичной продукции.

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