Не транслировать! Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Либо прекратить трансляции, либо распространять контент только через «одно окно» — плеер «Витрина ТВ».

Операторы интернет-телевидения получили уведомления от телеканалов о необходимости с февраля 2020 года распространять их контент только через плеер «Витрина ТВ». В противном случае операторы должны прекратить трансляции. И все из-за того, что телевещатели несут многомиллиардные убытки. Так, в частности, такие письма разослали Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), где изложили новые правила распространения их продукции. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из вещателей.

Требования НМГ и «Газпром-Медиа» касаются телеканалов, входящих в два так называемых цифровых мультиплекса (пакеты каналов, которые после перехода с аналогового на цифровой формат вещания должны быть доступны практически всему населению страны), и являются обязательными и общедоступными. Речь идет о таких каналах, как «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС и «Домашний», НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ3 и «Пятница»,«Россия 1», «Россия 24», «Россия К».

С 25 декабря 2019 года по 31 января 2020-го, к примеру, «ВымпелКом» в своем сервисе «Билайн ТВ», по предложению вещателей, должен распространять каналы по новым правилам, а с 1 февраля 2020 года — только через платформу «Витрина ТВ». В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.

«Нам кажутся странными претензии наших партнеров и их согласованные действия по навязыванию рынку способа приема сигнала через ООО «Витрина ТВ», особенно в период обсуждения в Госдуме законодательной инициативы по схожему предмету регулирования», — сообщил РБК представитель «ВымпелКома».

Письмо от имени телеканалов требует «детального изучения с точки зрения законности выдвинутых требований», указал представитель МТС Алексей Меркутов (по итогам третьего квартала 2019 года МТС занимает, по оценке «ТМТ Консалтинга», 8% всего рынка платного ТВ в денежном выражении и 9% — по абонентской базе). «Все трансляции указанных в письме каналов мы осуществляем на основании действующих лицензий, — отметил Меркутов. — Выполнение нами требований вещателей могут привести к нарушению закона и прав наших абонентов на доступ к информации».

Вещатели как обладатели смежных, а часто и авторских прав могут предъявлять условия распространителям их контента, уверен управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. Просмотр телевизионного контента в интернете способен увеличить общую аудиторию телеканалов, свидетельствуют измерения Mediascope. Поскольку вещатели зарабатывают на рекламе, стоимость которой напрямую зависит от количества зрителей, такой прирост помогает телеканалам увеличивать предложение рекламодателям и, соответственно, свои доходы, считают в компаниях сотовых операторов. Тем не менее, по итогам девяти месяцев 2019 года рекламные доходы ТВ снизились на 7%, до 119–121 млрд руб.

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