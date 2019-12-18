Первый канал могут закрыть из-за миллиардных долгов

«Первый канал» с 2014 года непрерывно увеличивает задолженность перед подрядчиками. Сейчас решается вопрос о судьбе канала.

«На „Первом канале“ — финансовый коллапс, и никто не понимает, как из него выходить», — приводит слова бывшего руководителя одной из его дирекций Meduza. Отмечается, что в 2018 году долг канала превысил 20 млрд рублей, что составляет почти две трети его годовой выручки. Телецентр «Останкино» из-за неуплаты начал сокращать сотрудников и может даже остановить вещание.

По словам источников издания, гендиректор канала Константин Эрнст является «очень плохим бизнесменом». Также подчеркивается, что компания слишком поздно начала вкладываться в интернет-направление. Основными конкурентами «Первого» являются развлекательные каналы, где нет новостей. При этом новости остаются одним из самых дорогих с точки зрения производства продуктов. Кроме того в 2019 году затраты на рекламу канала впервые обогнали бюджеты телерекламы. На звонок корреспондента «URA.RU» в компании не ответили. Агентство направило официальный запрос на почту телеканала.

По данным источника Meduza, «Первый канал» находится в подвешенном состоянии. В скором времени должен решиться вопрос, нужен ли России второй общенациональный канал с большим объемом информационного и общественно-политического вещания. Сейчас телеканал принадлежит Росимуществу, «Национальной медиа группе» Юрия Ковальчука, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину, и государственному банку ВТБ.

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