Собчак готовится перемывать кости Кокорину и Мамаеву на Первом канале

Телеведущая Ксения Собчак запустит свое шоу на Первом канале. Дебютный выпуск проекта будет посвящен футболистам Кокорину и Мамаеву.
По данным телеграм-канала «Подъем», запись передачи начнется в ближайшую субботу. «Переговоры длились несколько месяцев, и съемки должны были начаться еще в сентябре, но переносились», – сообщил источник, участвующий в создании шоу.
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