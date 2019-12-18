«Тут бы до кровати доползти»: силы покинули Бородину

18.12.2019, 16:26, Разное

Знаменитость пожаловалась на усталость. Как оказалось, у
ведущей телестройки под Новый год скопилось много дел. В попытках везде успеть Ксения
Бородина, судя по всему, надорвалась.

«Декабрь, какой ты ***** тяжелый месяц (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!! Силы мои покинули
меня и так каждый год в декабре! Ты просто энергетический вампир! Ощущение, что
это не конец года, а конец света😂🤣🙈 какое
в **** Новогоднее настроение, тут бы до кровати доползти! 33 Мероприятия у
одного и другого ребенка! Работы в 5 раз больше! Пробки 10 баллов! Погода
какашка💩💩💩💩 Ну можно конечно
начать кушать мандаринки и включить дядю Фрэнка Синатра, но снега нет и смысла
в этом тоже 🤧 вот вам мой оптимистический пост👿»,
– поделилась эмоциями звезда шоу «Дом-2» Ксения Бородина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 16 Дек 2019 в 5:37 PST

Поклонники поспешили успокоить теледиву. Звезде напомнили, что
зима закончится еще не скоро. Есть вероятность, что погода все-таки порадует легким
морозчиком и белыми сугробами.

«Че все ноют что нет снега, та же мокрая слякоть была бы Насмотритесь
еще на снег в январе феврале марте🤪», – отметила подписчица звезды. «Да хрен с ним снегом, дайте
солнышко людям!!! Мы сидим вечно под дождем и серостью», – ответила ей Ксения Бородина. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям». В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика