«Тут бы до кровати доползти»: силы покинули Бородину

Знаменитость пожаловалась на усталость. Как оказалось, у

ведущей телестройки под Новый год скопилось много дел. В попытках везде успеть Ксения

Бородина, судя по всему, надорвалась.

«Декабрь, какой ты ***** тяжелый месяц (здесь и далее

орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!! Силы мои покинули

меня и так каждый год в декабре! Ты просто энергетический вампир! Ощущение, что

это не конец года, а конец света😂🤣🙈 какое

в **** Новогоднее настроение, тут бы до кровати доползти! 33 Мероприятия у

одного и другого ребенка! Работы в 5 раз больше! Пробки 10 баллов! Погода

какашка💩💩💩💩 Ну можно конечно

начать кушать мандаринки и включить дядю Фрэнка Синатра, но снега нет и смысла

в этом тоже 🤧 вот вам мой оптимистический пост👿»,

– поделилась эмоциями звезда шоу «Дом-2» Ксения Бородина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 16 Дек 2019 в 5:37 PST

Поклонники поспешили успокоить теледиву. Звезде напомнили, что

зима закончится еще не скоро. Есть вероятность, что погода все-таки порадует легким

морозчиком и белыми сугробами.

«Че все ноют что нет снега, та же мокрая слякоть была бы Насмотритесь

еще на снег в январе феврале марте🤪», – отметила подписчица звезды. «Да хрен с ним снегом, дайте

солнышко людям!!! Мы сидим вечно под дождем и серостью», – ответила ей Ксения Бородина.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям». В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными […]