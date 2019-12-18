В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии

Компания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
«Все ругают антиалкогольную кампанию. А мы изучили: как только у нас была антиалкогольная кампания – помните горбачевскую? – у нее были перегибы, но смертность в то время снизилась, а рождаемость возросла», – напомнила чиновница, передает «Интерфакс».
В декабре Национальный рейтинг трезвости опубликовал список самых пьющих регионов России, лидерами стали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям». В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- SAIC представила новый недорогой кроссовер Baojun RS-7 / 19 ноября
- «Искандер» поразил учебную цель под Астраханью / 12 декабря
- В РФ смартфон iPhone 11 подешевел на 15% / 25 октября
- Московская биржа открылась снижением / 29 ноября
- Лидеров африканских стран встретили хлебом-солью / 22 октября
- Жертвами авиакатастрофы в ДР Конго стали 27 человек / 25 ноября
- Все материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста Ивана Голунова, засекречены / 11 ноября
- Медведев сообщил, что ЕР вернется к созданию правозащитного центра / 24 октября