В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии

18.12.2019, 16:26, Новости дня

Компания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

«Все ругают антиалкогольную кампанию. А мы изучили: как только у нас была антиалкогольная кампания – помните горбачевскую? – у нее были перегибы, но смертность в то время снизилась, а рождаемость возросла», – напомнила чиновница, передает «Интерфакс».

В декабре Национальный рейтинг трезвости опубликовал список самых пьющих регионов России, лидерами стали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям». В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика