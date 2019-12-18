МИД назвал причину задержания японских рыбаков

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва призвала Токио принять эффективные меры по соблюдению положений двусторонних договоренностей, чтобы инциденты с задержанными в водах южной части Курил японских рыболовецких судов не повторялись.

«Мы обращаем внимание, что соглашение [о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года] действует уже 20 лет. При этом его реализация ежегодно омрачается подобными нарушениями. Мы призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений соглашений и достигнутых договоренностей», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Она также сообщила, что, по данным пограничной службы ФСБ РФ и представителей МИД в Южно-Сахалинске, 17 декабря пограничники обнаружили японские суда, которые ловили осьминогов в районе Южных Курил. «На пяти из них были выявлены несоответствия фактического объема улова данным в промысловых журналах», – уточнила Захарова.

Представитель МИД отметила, что, «с учетом погодных условий, эти суда были доставлены в порт Южно-Курильск для дальнейшего разбирательства». Кроме того, она сообщила, что по предварительным оценкам, превышение по объему улова «в совокупности исчисляется несколькими тоннами».

Ранее на требование Японии вернуть задержанные рыболовецкие суда отреагировали в Совфеде.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям». В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными […]