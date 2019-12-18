«Не губите ее на корню, они уже и так загибаются»: Матвиенко попросила за цветы

Национальная ассоциация цветоводов просит снизить с отрасли НДС с 20 до 10%.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко завела разговор с министром экономического развития Максимом Орешкиным о цветах. А если быть точнее, что речь шла скорее об НДС для производителей цветом. Спикер Совета Федерации считает, что Министерство экономического развития должно поддержать российских цветоводов, заявила Матвиенко накануне во время встречи сенаторов с министром Орешкиным.

— Вы любите цветы? – начала она «подход» с вопроса Орешкину.

— Я люблю их дарить, — лаконично ответил министр.

Тогда Матвиенко напомнила, что с 1 января 2019 года для цветоводов ввели налог на добавленную стоимость (НДС) со ставкой 20%. И Национальная ассоциация цветоводов обратилась к правительству с просьбой снизить налог с 20% до 10%.

— Это серьезная отрасль, развивается, не губите ее на корню, они сейчас уже практически загибаются, честно, — сказала Матвиенко.

При этом политик показала себя специалистом в цветочном деле. Так, Матвиенко объяснила, что голландские розы, которые продаются в России «на самом деле не голландские», а завозятся в Нидерланды из Марокко и поливаются «всякой ерундой». Поэтому они стоят плохо, а «наши розы пахнут и стоят долго».

Спикер пошутила также, что женщинам, может, стоит объединиться ради цветов. «Я думаю, если женщины объединятся, проблем не будет», — ответил Орешкин.

РБК поясняет, что объем российского рынка срезанных цветов оценивается в 1,6 млрд штук и в $3,5 млрд в год. 85–90% рынка занимают зарубежные производители. На российских — приходится всего 10–15%. Именно поэтому Совет Федерации в лице спикера и других женщин хотят защитить и поддержать развивающуюся отрасль.

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