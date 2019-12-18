В России кроссовер Changan CS55 представят в 4-х версиях

18.12.2019, 16:21, Разное

В РФ Changan CS55 можно приобрести лишь с одной версией двигателя. Что касается оснащения, компания представит кроссовер на рынке в 4-х вариантах.
Выход нового автомобиля планируется на лето следующего года, а совсем скоро производитель озвучит его цену. Кроссовер отличается от других моделей компании Changan наличием безальтернативного 1,5-литрового двигателя с мощностью 143 лошадиных силы и переднего привода. В РФ водители смогут купить машину в 4-х версиях, разнящихся по дизайну салона и нескольким деталям кузова. Базовая комплектация CS55 имеет 6-ступенчатую МКПП, а люксовая – 6-диапазонную АКПП. Транспортное средство оснастили рулевым колесом со многими функциями и мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном. Покупателей приятно удивит поддержка Bluetooth и цифровая приборная панель.

Обладатели премиум-версий кроссовера смогут получить бесключевой запуск модели, камеру заднего вида и электроусилитель руля. Кроме этого, в дорогой комплектации присутствуют передовые системы безопасности и климат-контроль на 2 зоны.



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