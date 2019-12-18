Рождество князя Альбера и княгини Шарлен: как дворец Монако украсили к празднику

18.12.2019, 16:20, Разное

В деталях показывать рождественскую обстановку резиденций обычно свойственно только Мелании Трамп (ежегодно она лично участвует в украшении интерьера Белого дома) и британской королевской семье. Но в этом году у нас появилась редкая возможность попасть в закрытое от посторонних глаз пространство Княжеского дворца Монако. На днях князь Альбер II дал интервью Radio Monaco, в котором подвел итоги 2019 года и пожелал счастливых праздников всем жителям его небольшой страны. 

Радиоведущие беседовали с Его Величеством не в студии, а прямо в залах княжеского дворца. Сегодня в официальном аккаунте радиостанции появилась серия фото, сделанных во время интервью, благодаря которым мы можем рассмотреть праздничный декор и внутреннее убранство резиденции Альбера и Шарлен.



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