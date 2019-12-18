«Фрегат-МТ» успешно вывел на орбиту космический телескоп и четыре спутника

На орбиту при помощи российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» успешно выведены четыре европейских спутника и телескоп CHEOPS, предназначенный для поиска экзопланет, трансляцию ведет на своем сайте оператор полета – компания Arianespace.

Через 10 минут после старта разгонный блок «Фрегат-МТ» в штатном режиме отделился от российской ракеты-носителя. Спустя 13 минут первым от него отделился спутник COSMO-SkyMed CSG-1 Итальянского космического агентства, он предназначен для радиолокационного наблюдения за Землей в военных и научных целях при любых погодных условиях. Миссия этого спутника продлится 7 лет, он разместился на орбите на высоте 620 м, информирует ТАСС.

Еще через 2 часа и 25 минут отделился европейского космический телескоп CHEOPS, который был разработан Швейцарским космическим агентством (SSO) в рамках программы фундаментальных космических исследований Европейского космического агентства (ЕКА). Телескоп займет положение на орбите на высоте около 700 км, его работа в космосе рассчитана на 3,5 года. Аппарат предназначен для изучения и поиска экзопланет.

Три спутника отделились примерно через 4 часа 10 минут после старта, они разместились на орбите на высоте 500 км. Один из них предназначен для изучения новых технологий управления спутниками, другой – для изучения зодиакального света, еще один – первый французский наноспутник – для приема и передачи информации с более чем 20 тыс. маяков системы Argos.

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.





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