Исследование показало изменение отношения россиян к гаджетам

Жители РФ стали осознавать угрозы от все большего проникновения гаджетов в жизнь, а также зависимость от них. Это следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

«Гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, считают 60% респондентов, оппонируют им 26% опрошенных. Данные предсказуемо различаются в возрастных группах и среди людей с разным образованием: чем больше ресурсов, тем чаще гаджеты объявляются «полезными», – сообщается на сайте ФОМ.

Отметим, что в 2013 году 67% респондентов считали, что от гаджетов больше пользы, чем вреда, в 2019 году – 60%. Больше вреда от гаджетов увидели 17% респондентов в 2013 году и 26% — в 2019 году.

Также на вопрос «стали ли люди свободнее с появлением гаджетов» в 2013 году положительно ответили 65% респондентов, а отрицательно – 16%. А в декабре 2019 года мнение значительно поменялось: 51% считают, что люди свободнее, 35% не согласились с этим утверждением.

Среди отрицательных сторон в использовании гаджетов люди отметили «вред для здоровья» (17%), отрицательное влияние на детей и их психику (11%), возникновение зависимости (10%).

Опрос проводился среди граждан РФ от 18 лет и старше 8 декабря 2019 года в 53 регионах России. Опрошены 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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