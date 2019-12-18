В Петербурге мужчину избили арматурой средь бела дня

18.12.2019, 16:18, Разное

В Калининском районе Петербурга двое мужчин во время конфликта избили арматурой своего противника. ЧП произошло около половины второго часа дня на дворовой территории одного из предприятий.

По данным
газеты «Петербургский дневник», на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленников и передали их полицейским. По факту случившегося проводится проверка.



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