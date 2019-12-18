В Киеве на конференцию о легализации игорного бизнеса приехали представители российских компаний – СМИ

18 декабря, в Киеве проходит Kyiv iGaming Affiliate Conference – конференция, на которой обсуждают легализацию игорного бизнеса в Украине. Среди участников – представители запрещенных в Украине российских казино и гемблинговых компаний и организаций, утверждает УНИАН со ссылкой на фотографии участников в сети.
На фото, опубликованных агентством, есть логотипы Российской ассоциации развития игорного бизнеса, порталов igorka.ru, «Русский Аффилет», Cazinoz, AFF1.ru и других.
На сайте конференции Российская ассоциация развития игорного бизнеса указана в качестве партнера.
Фото: unian.net
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса. 18 октября правительственный законопроект №2285 на эту тему был зарегистрирован в парламенте.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Сергея Тупальского, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с импортом, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ВАКС. «По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Алекперов заявил, что не получал предложений о продаже своего пакета акций в «Лукойле» / 28 октября
- «Это чудовищный животный образ жизни». Германика в интервью Собчак высказалась об абортах / 20 ноября
- SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя / 1 ноября
- Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма ОЗХО / 28 ноября
- Ангелина Вовк выйдет замуж за мужчину, который младше ее на 25 лет / 17 декабря
- Какие болезни приводят к слепоте? / 14 ноября
- Daily Mail — одним из обезвредивших террориста на Лондонском мосту оказался осуждённый преступник / 30 ноября
- Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ / 8 ноября