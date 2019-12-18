В Киеве на конференцию о легализации игорного бизнеса приехали представители российских компаний – СМИ

18 декабря, в Киеве проходит Kyiv iGaming Affiliate Conference – конференция, на которой обсуждают легализацию игорного бизнеса в Украине. Среди участников – представители запрещенных в Украине российских казино и гемблинговых компаний и организаций, утверждает УНИАН со ссылкой на фотографии участников в сети.

На фото, опубликованных агентством, есть логотипы Российской ассоциации развития игорного бизнеса, порталов igorka.ru, «Русский Аффилет», Cazinoz, AFF1.ru и других.

На сайте конференции Российская ассоциация развития игорного бизнеса указана в качестве партнера.

Фото: unian.net

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса. 18 октября правительственный законопроект №2285 на эту тему был зарегистрирован в парламенте.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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