Теперь если нардеп голосует не так, как хотелось бы Зеленскому, – то у президента есть для него три кнута: ГПУ, ГБР и НАБУ

Целью отмены депутатской неприкосновенности было, чтобы нардепы имели такие же права и обязанности, как и рядовые граждане. Но оказалось, что депутаты – отдельная каста. Обещанное – не реализовано. Произошла не отмена депутатской неприкосновенности, а ее усиление. Согласно внесенным в законодательство изменениям, нардепа нельзя привлекать к ответственности, когда он исполняет свои обязанности. А это пять лет. Там же нет уточнения, что речь, к примеру, идет о полномочиях в сессионном зале, на округе или в комитете.

Ведомости вносятся в единый реестр досудебных расследований генпрокурором. То есть у него теперь монополия на открытие уголовных производств в отношении нардепов. И только с ним будут согласовываться разрешения на задержание, обыски, избрание меры пресечения. А досудебное расследование по народным депутатам будут вести только ГБР и НАБУ, остальные правоохранительные органы – нет. Кто назначает глав ГБР и НАБУ? Зеленский. Кто назначает главу ГПУ? Зеленский. Получается, если нардеп голосует не так, как хотелось бы Зеленскому, – то у президента есть для него три кнута: ГПУ, ГБР и НАБУ. Теперь нардепы еще больше будут зависимы от одной ветви власти – президентской.

Еще одно интересное нововведение – это ходатайство, которое согласовывается генеральным прокурором в начале досудебного расследования ГБР и НАБУ. И рассматривается оно при участии народного депутата. А следственный судья обязан заранее предупредить нардепа о рассмотрении указанного ходатайства. Ну, и представьте: депутат получил уведомление и на следующий день заболел. А за ночь все имущество переписал на сына, дочь или другого близкого родственника. В такой ситуации правоохранительные органы будут парализованы.

Не на это надеялся народ. Его таки надули.

Источник: «ГОРДОН»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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