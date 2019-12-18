Рада сделала еще один шаг к отмене депутатской неприкосновенности. Как голосовали нардепы по фракциям

Верховная Рада 18 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №2237 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины». На сайте Рады опубликованы результаты голосования по фракциям.

Согласно закону, данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований имеет право вносить генеральный прокурор Украины. Кроме того, согласно принятым поправкам, ходатайства о разрешении на задержание, о мере пресечения, проведении других следственных розыскных действий в отношении нардепов должны быть согласованы с генеральным прокурором. Эти ходатайства может поддержать глава ГПУ, а не парламент, как было раньше.

«За» проголосовал 291 народный депутат.

От «Слуги народа» за документ проголосовали 223 народных депутата, против высказался один, двое воздержались, не голосовали трое, отсутствовали 19 нардепов.

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» дала 22 голоса «за». Девять нардепов воздержались, столько же не голосовали, отсутствовали четверо, никто не проголосовал против.

Из фракции «Европейская солидарность» «за» не проголосовал никто, при этом никто не голосовал против. Воздержались 23, не голосовал один, отсутствовали трое.

Фракция «Батьківщина» проголосовала так: «за» – ноль, «против» – ноль, воздержались 20, отсутствовали четверо.

Фракция «Голос» не дала голосов «за». Против высказались 19 парламентариев, один нардеп отсутствовал.

Из депутатской группы «За будущее» «за» проголосовали 15 парламентариев, никто не проголосовал против, остальные отсутствовали или воздержались.

Из внефракционных депутатов за документ высказались 14 парламентариев, против не высказался никто, по двое не голосовали, воздержались или отсутствовали.

В первом чтении проект закона №2237 приняли 3 декабря. 17 декабря профильный комитет поддержал поправки к документу. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что одобренный депутатами законопроект вместо отмены неприкосновенности усиливает ее.

30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.

Верховная Рада на заседании 3 сентября 2019 года приняла в целом законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности. 11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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