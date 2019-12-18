Айлиш показала, как выглядела ребенком

Американская певица Билли Айлиш разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена ребенком.
В ролике она играет на гитаре и пианино.
«Завтра 18», – написала певица 17 декабря.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
18 tomorrow
Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года.Она сала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Сергея Тупальского, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с импортом, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ВАКС. «По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Показания Тейлора в Конгрессе, задержание экс-замминистра и арест Микитася. Главное за день / 23 октября
- Киев и ЛНР завершили отвод сил в районе Золотого / 1 ноября
- В Минкульте Узбекистана предложили проводить свадьбы по одному сценарию / 4 ноября
- Малкин подтвердил получение гражданства США / 28 октября
- Историк Соколов решил написать книгу / 7 декабря
- Патрушев не исключил изменения военной доктрины России / 22 ноября
- В Праге горел музей средневековой архитектуры / 10 декабря
- Автоновости: Сколько стоит поцарапать McLaren? (спойлер: очень дорого и очень долго!) / 6 декабря