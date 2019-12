Айлиш показала, как выглядела ребенком

Американская певица Билли Айлиш разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена ребенком.

В ролике она играет на гитаре и пианино.

«Завтра 18», – написала певица 17 декабря.

18 tomorrow

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 17 Дек 2019 в 8:24 PST

Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года.Она сала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

